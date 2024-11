Árbitro que insultou treinador em vídeo é investigado por apostas (Árbitro é investigado em caso sobre apostas esportivas)

O árbitro da Premier League, David Coote, coleciona escândalos, na Inglaterra, e chama a atenção por mais uma polêmica. Afinal, o juiz, suspenso da competição por um mês após um vídeo com xingamentos a Jürgen Klopp e o Liverpool, agora, é investigado por ligação com apostas esportivas.

Assim, a investigação acontece depois do árbitro ter discutido a possibilidade de dar um cartão amarelo antes de uma partida. Isso supostamente aconteceu antes do duelo entre Leeds e West Brom, em outubro de 2019, de acordo com o jornal The Sun. Na época, ele deu cartão ao defensor do Leeds, Ezgjan Alioski.

Em sua defesa, o juiz negou qualquer irregularidade e reiterou sua integridade profissional. No momento, a FA investiga o caso e analisa as mensagens na qual as classifica como gravíssimas.

Antes dessa polêmica, Coote apareceu em um vídeo xingando Jürgen Klopp e o Liverpool. Nas imagens, ele fala sobre as opiniões do ex-técnico alemão e chega a utilizar uma foto do atual diretor da Red Bull.

Em meio à divulgação do vídeo, um clipe supostamente mostrava o juiz cheirando o que parecia ser um pó branco. No entanto, Coote deixa claro que as acusações sobre estar envolvido com apostas esportivas não são verdadeiras.

“Quaisquer que sejam os problemas que tive em minha vida pessoal, eles nunca afetaram minha tomada de decisão em campo. Sempre tive a maior consideração pela integridade do jogo, arbitrando as partidas de forma imparcial e com o melhor de minha capacidade”, disse.

