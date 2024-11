crédito: No Ataque Internacional

Destaque da Seleção Brasileira sofre ataque racista após jogo do Palmeiras: ‘Macaca e porca’

Jogadora da Seleção Brasileira Feminina, Ari Borges recebeu insultos racistas no Instagram, nesta quarta-feira (27/11). A meio-campista foi chamada de ‘macaca’ e ‘porca’ por um usuário da rede social depois de publicar uma foto na arquibancada do Allianz Parque, onde acompanhou a derrota do Palmeiras por 3 a 1 para o Botafogo, nessa terça (26/11), pelo Campeonato Brasileiro.

“Além de macaca é porca”, escreveu o seguidor.

Ary Borges, que é torcedora e ex-jogadora do Palmeiras, republicou as ofensas no Instagram como forma de denúncia. “Vamos deixar esse racista famoso? Em pleno 2024, sabe…”.

Na mesma postagem, a jogadora ainda ironizou: “Viva o mês da Consciência Negra”, que é celebrado em novembro.

Carreira de Ary Borges

Meio-campista de 23 anos, Ary Borges foi a artilheira do Brasil na Copa do Mundo de 2023. Ela fez três gols logo na estreia do Mundial, contra o Panamá.

Ao balançar as redes, tornou-se a primeira jogadora brasileira a debutar em um Mundial marcando gols desde Marta, em 2003. Ary também se tornou a quarta brasileira a marcar um hat-trick em uma Copa do Mundo, e a primeira a fazê-lo logo na estreia.

Ary, no entanto, não foi convocada pelo técnico Arthur Elias para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris neste ano. A Seleção Brasileira ficou com a medalha de prata na competição.

Natural de São Luís, no Maranhão, ela começou a carreira no Centro Olímpico, de São Paulo, em 2015. Também vestiu as cores de Sport, São Paulo e Palmeira antes de assinar contrato com o Racing Louisville, dos EUA, onde está atuando nesta temporada.

Os principais títulos dela na carreira são a Copa Libertadores pelo Palmeiras e a Copa América pela Seleção Brasileira, ambos em 2022.

