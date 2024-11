crédito: No Ataque Internacional

Jogador abandona clube da Europa para cuidar de filho no Brasil

Um jogador brasileiro de 34 anos abandonou um clube da Europa nesta semana para cuidar do filho no Brasil. A atitude altruísta é do meio-campista Fransérgio, que foi revelado pelo Athletico-PR, e ainda defendeu clubes como Paraná, Internacional, Criciúma, Ceará, Guaratinguetá e Coritiba.

Segundo o site português A Bola, Fransérgio rescindiu contrato com o Marítimo, da Liga 2, para regressar ao Brasil. O objetivo dele é o de cuidar de uma forma mais apropriada do filho Pedro, que é autista. O meia tinha contrato até junho de 2026, mas a situação do garoto regrediu nos últimos meses.

“Nestes quatro meses que estive aqui regrediu muito. Para mim, o que faz sentido é minha família, peço desculpa aos meus companheiros, aos torcedores, à estrutura, mas não consigo mais estar em campo tendo esta situação em casa”, explicou Fransérgio.

“Viver o que estou a viver em casa não é fácil, chegar em casa e ver minha mulher chorando não é fácil”, completou.

Vai pendurar as chuteiras?

Fransérgio, no entanto, ainda não pretende pendurar as chuteiras. O jogador espera assinar contrato com um clube no Brasil para a temporada de 2025.

“O meu Pedro precisa de muito mais do que há aqui na Ilha [da Madeira] e no Brasil eu tenho esses recursos. Agora, vou tirar um mês de férias e depois devo continuar a jogar”, ressaltou.

Na Europa, além do Marítimo, Fransérgio vestiu a camisa do Bordeaux, da França, e do Braga, também de Portugal.

