Ex-jogador do Barcelona é anunciado com técnico de time de Messi nos EUA (Treinador jogou com Messi no Barcelona)

O Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets está de técnico novo. Na tarde desta terça-feira (26/11), o clube norte-americano anunciou a chegada de Javier Mascherano, ex-jogador de Corinthians e Barcelona. O argentino firmou vínculo até o fim da temporada de 2027 da MLS.

Os demais membros da comissão técnica de Mascherano serão anunciados em breve, conforme divulgou o clube em nota oficial.

A contratação de Javier Mascherano se deu após a saída do técnico Tata Martino. O agora ex-treinador do Inter Miami pediu demissão da equipe após a eliminação na MLS contra o Atlanta United, ainda nas oitavas de final.

“Bem-vindo, chefe! Lenda da Argentina e do Barcelona, Mascherano foi contratado para ser o nosso novo treinador. Seja bem-vindo ao sonho de Miami!”, escreveu o clube no anúncio feito nas redes sociais.

Mascherano treinava a Seleção sub-20 da Argentina, mas optou por novos ares e assumiu o time estadunidense. O ex-volante e zagueiro reencontrará companheiros de Barcelona, como Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba.

“Poder comandar um clube como o Inter Miami é uma honra para mim, e um privilégio do qual tentarei extrair o máximo possível. Fui atraído pela ambição inegável da organização, e pela infraestrutura que ela tem para apoiá-la. Estou ansioso para trabalhar com as pessoas do Inter Miami para ajudar o clube a atingir novos patamares, e dar aos fãs mais momentos inesquecíveis”, afirmou o argentino.

Mascherano estava no comando da Seleção sub-20 da Argentina desde 2021. Ele treinou os jovens em diversas competições da categoria, como a Copa do Mundo em 2023 e as Olímpiadas de Paris 2024, mas não conquistou nenhum título. Mesmo assim, os donos do Inter Miami mostraram confiança no técnico.

“Ao longo de sua carreira como um dos melhores jogadores do mundo e como um técnico experiente, Javier sempre demonstrou o que lhe torna bom: uma determinação implacável com conhecimentos, instintos e entendimentos que bancam isso. Estamos muito animados em dar as boas vindas para ele liderar o nosso time”, disse David Beckham, um dos proprietários do Inter Miami.

