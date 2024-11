ChatGPT prevê cinco gols, virada e crava vencedor de Racing x Cruzeiro na Sul-Americana (Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro)

Ao analisar as últimas notícias publicadas por No Ataque sobre a final entre Racing e Cruzeiro, neste sábado (23/11), pela Copa Sul-Americana, o ChatGPT, software de inteligência artificial (IA) mais utilizado no mundo, chegou a uma resposta surpreendente ao ser perguntado sobre quem vencerá o duelo disputado em Assunção, no Paraguai.

Para obter a resposta, a reportagem consultou a versão GPT-4-turbo, modelo de linguagem da empresa OpenAI lançado no final de 2023. A IA prevê que a partida no Estádio General Pablo Rojas será repleta de emoções com cinco gols e uma virada. Além disso, o programa cravou quem vencerá o duelo Racing x Cruzeiro.

Confira a previsão do ChatGPT

Vencedor: Cruzeiro

Cruzeiro Placar: 3 a 2

3 a 2 Justificativa: O Cruzeiro, com Fernando Diniz, combina um futebol de posse de bola ofensiva com a capacidade de adaptação em momentos decisivos. O “dinizismo” pode ser o diferencial para desestabilizar o Racing, que tem dificuldade contra equipes que controlam o jogo e criam espaços com paciência.

Cinco gols e virada

O ChatGPT também foi questionado sobre como será a ordem dos gols na final da Copa Sul-Americana. A IA vaticinou que o Cruzeiro conseguirá uma virada histórica, mas ainda assim passará sufoco até os minutos derradeiros.

“O resultado de 3 a 2 indica um jogo eletrizante, cheio de emoções e com momentos de tensão”, iniciou a ferramenta.

“Aos 14 minutos, o Racing abre o placar com um gol de bola parada. O Cruzeiro sente o golpe, mas começa a equilibrar o jogo. Aos 38 minutos, em uma jogada trabalhada desde a defesa, o time celeste empata a partida”, profetiza.

“Aos 6 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro assume a liderança. O Racing, empurrado por sua torcida presente em Assunção, reage aos 22 minutos com um gol em jogada de contra-ataque. Quando o jogo parece caminhar para a prorrogação, o Cruzeiro decide em uma jogada individual”, concluiu.

Questionada sobre quem deve fazer o gol do título do Cruzeiro, a Inteligência Artificial pressagiou: “Kaio Jorge será o nome da partida”.

A notícia ChatGPT prevê cinco gols, virada e crava vencedor de Racing x Cruzeiro na Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque