Atacante da Rússia confunde grito homofóbico com apoio e elogia torcedores brasileiros

O amistoso entre São Cristóvão e a Seleção Russa Sub-21, disputado nesta segunda-feira (18/11), proporcionou cenas curiosas. Uma delas tem o atacante Nikita Saltykov como protagonista. O atleta do Lokomotiv confundiu gritos homofóbicos com apoio e não poupou elogios aos torcedores brasileiros presentes no Estádio Ronaldo Nazário, no Rio de Janeiro.

Saltykov ‘criou vínculo’ com os fãs do São Cristóvão no intervalo da partida. Grato pelo carinho, pediu até para os torcedores gritarem o nome. Ao fim do confronto, o dono de duas assistências na vitória por 4 a 0 foi para a galera.

Em vídeo publicado pela Seleção Russa, o atacante dança ao som de grito homofóbico. Ele se aproximou da arquibancada enquanto ouvia, em coro, “Saltikov, via**”. A legenda do post diz: “Nikita Saltykov comemora o fim do encontro com os fãs. Loucura brasileira”.

Evidentemente, o atleta não tem noção da língua portuguesa e confundiu os dizeres. Depois, tirou fotos e até presentou um torcedor com o par de chuteira utilizado na partida.

“As pessoas aqui no Brasil amam futebol. Os torcedores são ótimos, especialmente desse time. Eles começaram a torcer para mim imediatamente. A interação com os torcedores foi ótima, e fiquei muito feliz quando escutei meu nome ser cantado. Foi muito legal e gostei muito”, disse Saltikov.

