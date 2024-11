Croácia e Portugal empatam sem gols e avançam às quartas da Liga das Nações (Portugal e Croácia se classificaram às quartas de final da Liga das Nações da UEFA)

Croácia e Portugal empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira (18/11), no Estádio Poljud, em Split, na Croácia, pela sexta rodada da Liga das Nações da Uefa. João Félix marcou para os visitantes, e Gvardiol empatou.

Os portugueses terminaram a fase de grupos invictos e na primeira posição do Grupo 1, com 14 pontos. Já os croatas finalizaram em segundo lugar, com oito tentos. As duas seleções, portanto, seguem para as quartas de final.

Portugal x Croácia

Aos 32 minutos da primeira etapa, Vitinha fez um lançamento para João Félix, que dominou e chutou na saída do goleiro croata, abrindo o placar para Portugal.

O time da casa empatou aos 20 do segundo tempo. Após cruzamento de Jakic, Gvardiol apareceu na segunda trave e mandou para o fundo das redes.

O sorteio da próxima fase da Liga das Nações será realizado nesta sexta-feira (22/11), na sede da Uefa.

