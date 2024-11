Arquibancada cai em comemoração de gol, e clássico é suspenso; veja vídeo (Arquibancada desmoronou durante comemoração de gol na Espanha)

A tribuna não suportou a euforia dos torcedores. No clássico catalão disputado no Estádio Nou Sardenya, em Barcelona, neste domingo (18/11), a comemoração do quinto gol do Sant Andreu sobre o rival CE Europa fez a arquibancada cair, e o duelo da quarta divisão da Espanha foi suspenso. Veja o vídeo abaixo.

O primeiro tempo do clássico foi muito movimentado e terminou com o placar de 4 a 3 para o Sant Andreu. E os visitantes, com Marc Jurado, marcaram o quinto gol logo no minuto 3 da segunda etapa. O jogador foi comemorar em direção à própria torcida, só que a primeira fileira da arquibancada não suportou, e os torcedores caíram em campo.

A situação foi registrada pela transmissão da partida e divulgada nas redes sociais. A queda da arquibancada acabou ferindo um dos torcedores do Sant Andreu, segundo o jornal português A Bola. Confira o momento no vídeo abaixo.

lo que no pase en el europa- sant Andreu no pasa en ningún lado. 3-3 minuto 40, 3-4 en el descanso, marca el quinto el sant andreu y: pic.twitter.com/Ab739vm1vs — susi la socia (@edyfisio) November 17, 2024

Devido à gravidade do incidente na torcida visitante, o jogo não pôde ser recomeçado, e o árbitro optou pela suspensão da partida na sequência. O clássico será retomado em outro dia, mas a data ainda não foi definida pela organização do torneio espanhol.

