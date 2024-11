crédito: No Ataque Internacional

Jogador de 15 anos morre durante partida na Colômbia (Samuel Hodwalker morreu durante partida na Colômbia)

O jovem Samuel Hodwalker, de apenas 15 anos, morreu durante uma partida na Colômbia no sábado (16/11). A informação foi divulgada pelo Caimanes FC, time de Barranquilla que o atleta nascido em 2009 atuava nas categorias de base.

A tragédia ocorreu durante um jogo no Colégio Alemão, em Barranquilla, cidade do litoral da Colômbia, pela Liga de Futebol do Atlântico, competição de base da região chamada Atlântico. Samuel desmaiou de forma inesperada durante o jogo, e o colapso gerou uma enorme preocupação nas pessoas presentes.

Os próprios pais do atleta o levaram ao hospital mais próximo para o atendimento, porém os médicos confirmaram a morte de Samuel Hodwalker. O Caimanes se pronunciou sobre a morte do jogador em seguida, lamentando a tragédia – veja o texto completo abaixo.

Governador da região Atlântico, Eduardo Verano de La Rosa também fez uma postagem nas redes sociais e lamentou a morte do jovem. “É uma perda imensa e uma dor muito grande que sentimos pela morte inesperada de Samuel Hodwalker. Perdas como essa, de jovens tão marcantes, nos machucam muito. Espero que sua família, amigos e comissão técnica encontrem consolo em suas conquistas e nas memórias que ele deixou para trás”, disse.

Nota oficial do Caimanes FC sobre a morte

Nossa Família CFC está de luto. Lamentamos profundamente o falecimento repentino dos nossos queridos atletas SAMUEL HODWALKER, da categoria 2009

Enviamos a todos os seus familiares nossas mais profundas condolências e muita força para enfrentar esta difícil partida deste ente querido.

Samuel, o Caimanes FC vai se lembrar de você desde que veio fazer parte da nossa família, pelo seu comprometimento, sentimento de pertencimento, pelas suas conquistas, pela sua sinceridade, pela sua alegria, pela sua dedicação, pela sua humildade e acima de tudo por ser um excelente atleta e muito bom companheiro de todos.

Voe alto ‘Caimancito’. Deus te recebe com abraços abertos lá no céu.

Sua amizade e talento viverão para sempre em nossos corações!

