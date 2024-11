crédito: No Ataque Internacional

Clube de terceira divisão estadual marca amistoso contra a Rússia (São Cristóvão disputará amistoso em preparação para a temporada de 2025)

Uma partida no mínimo curiosa será disputada nesta segunda-feira (18/11), às 10h, no Estádio Ronaldo Nazário, no Rio de Janeiro. O São Cristóvão, clube que revelou o Fenômeno na base, jogará um amistoso contra o time sub-23 da Rússia.

O anúncio foi feito pelo próprio clube carioca, nas redes sociais. “Não, você não leu errado…”, brincou a comunicação, em post neste domingo.

A partida terá cobertura exclusiva nos stories do São Cristóvão no instagram (@saocristovaooficial).

O time já se prepara para a próxima temporada. Em 2024, disputou a Copa Rio, em que foi eliminado na terceira fase, e a Terceira Divisão do Campeonato Carioca, em que terminou na sétima posição de nove equipes.

Clube que revelou Ronaldo

“Aqui nasceu o Fenômeno”, diz o São Cristóvão na bio do Instagram. Ronaldo iniciou a trajetória nas categorias de base do clube carioca antes de estrear profissionalmente pelo Cruzeiro.

O craque atuou pelo sub-15 e sub-17 do time entre 1990 e 1992, o suficiente para dar nome ao estádio em que atua o time no Rio de Janeiro.

A notícia Clube de terceira divisão estadual marca amistoso contra a Rússia foi publicada primeiro no No Ataque por Samuel Resende