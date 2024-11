Luxemburgo relembra Zidane no Real Madrid e compara com ídolo do Atlético

Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador do Real Madrid, fez uma comparação entre Zidane, ídolo do clube espanhol, e Reinaldo, lendário atacante do Atlético, para refletir sobre o papel dos craques em momentos decisivos do futebol.

Em entrevista ao Charla Podcast, Luxemburgo citou um confronto pela Liga dos Campeões de 2005, quando comandou o Real Madrid contra a Juventus. Na partida de volta, que terminou em vitória dos italianos por 2 a 0, e eliminou os espanhóis nas oitavas de final, Luxemburgo optou por substituir Zidane durante o jogo.

O Real venceu a partida de ida por 1 a 0 e, por isso, Luxemburgo recuou o time no jogo de volta para fortalecer o sistema defensivo. A ideia do treinador era a de tentar garantir a vaga com um gol em lance de contra-ataque.

“Esperei a Juventus vir para cima e nada. Fomos para o segundo tempo, aí falei assim… Não vai ter jeito, eles virão para cima da gente! Nada disso, o que está acontecendo? Aí o Zidane começou a pifar, vinha de lesão. Na hora que eu o tirei, a Juventus jogou o time para frente. Aquilo ficou na minha cabeça. Perdi um jogo ganho, poderia ter sido campeão da Champions”, ponderou.

“Aí chamei o Zidane para conversar. Perguntei o que aconteceu. Ele falou assim: ‘Eles [Juventus] estavam cagados de medo da gente, quando você me tirou do jogo, eles perderam o medo. Aquilo ficou na minha cabeça…”, completou Luxemburgo.

Comparação com ídolo do Atlético

Ao traçar o paralelo, Luxemburgo mencionou Reinaldo, lembrando um episódio marcante do ídolo do Atlético: o jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro de 1980 contra o Flamengo, no Maracanã.

Mesmo após sofrer uma lesão em campo quando o Flamengo vencia por 2 a 1, Reinaldo continuou jogando e marcou o gol de empate do Galo. Como o Atlético venceu a primeira partida, no Mineirão, por 1 a 0, aquele gol garantiria o título ao alvinegro.

“Vocês lembram que o Reinaldo, do Atlético, naquele jogo fatídico, estava mancando? Daqui a pouco ele entra na cara do gol, o cara mesmo mancando bota a bola pra dentro. O craque tem que ficar dentro de campo mesmo com a perna quebrada”, concluiu Luxemburgo, evidenciado seu próprio equívoco por ter substituído Zidane na partida da Liga dos Campeões de 2005.

Apesar do gol de Reinaldo na final de 1980, o Flamengo venceu a partida por 3 a 2 com gol de Nunes e ficou com o título. O ídolo do Atlético, inclusive, foi expulso naquele duelo.

“Achei que estava ganho com o 2 a 2, mas o árbitro influenciou diretamente no resultado. O ‘Aramengo’ me expulsou injustamente. Não xinguei o juiz e nem cometi falta. Com isso, me tirando do campo, o Atlético ficou com 10 homens e foi criada uma outra situação”, lembrou Reinaldo.

