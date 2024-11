crédito: No Ataque Internacional

Alemanha x Bósnia: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Partida será na Alemanha)

Alemanha x Bósnia se enfrentam neste sábado (16/11), às 16h45 (de Brasília), no estádio Europa-Park ,na Alemanha, pela quinta rodada da Liga A (Grupo B), da Nations League. Veja a seguir mais detalhes sobre a partida.

A Alemanha é a primeira colocada, com 10 pontos. A equipe venceu a Holanda, por 1 a 0, no último jogo que disputou no torneio, em 14 de outubro, em casa.

Já a Bósnia está na quarta posição, com um ponto. A seleção foi derrota pela Hungria, por 2 a 0, na última rodada (14/10), como mandante.

Alemanha x Bósnia: onde assistir

A partida entre Alemanha e Bósnia será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no streaming pelo Disney+.

Alemanha x Bósnia: escalações

Alemanha: Baumann, Mittelstadt, Tah, Rüdiger e Kimmich; Gross, Andrich, Gnabry, Brandt e Musiala; Kai Havertz. Técnico : Julian Nagelsmann

Baumann, Mittelstadt, Tah, Rüdiger e Kimmich; Gross, Andrich, Gnabry, Brandt e Musiala; Kai Havertz. : Julian Nagelsmann Bósnia: Vasilj, Barisic, Bicakcic, Omerovic e Gazbibegovic; Burnic, Gigovic, Tahirovic e Bajraktarevic; Dzeko e Hajradinovic. Técnico: Sergej Barbarez.

Alemanha x Bósnia: arbitragem

Árbitro: Vassilis Fotias (Grécia)

