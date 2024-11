Cruzeiro de olho: jogador do Racing faz gol de falta nas Eliminatórias (Meia do Racing, Quintero marcou o primeiro gol do duelo entre Colômbia e Uruguai)

O torcedor do Cruzeiro que está de olho em um jogo das Eliminatórias nesta sexta-feira (15/11) viu um gol de falta de um jogador que será adversário na final da Copa Sul-Americana,. Meio-campista do Racing, o colombiano Juan Quintero balançou a rede do Uruguai, em jogo da competição que garante vaga na Copa do Mundo de 2026.

No minuto 30 da primeira etapa do duelo entre Colômbia e Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, Juan Quintero cobrou uma falta lateral e chutou diretamente ao gol de Rochet, goleiro do Internacional. O arremate foi correto, e o meia do Racing abriu o placar no duelo da 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Gol do Quintero contra o Uruguai.



Olho nele torcedor cruzeirense, o baixinho colombiano é uma das principais armas do Racing.



pic.twitter.com/aZWF463GxT — Fut Brasileirão (@futbrasileirao_) November 16, 2024

Juan Quintero será adversário do Cruzeiro no sábado da próxima semana, 23 de novembro, às 17h. Em Assunção, a Raposa disputará o título da Copa Sul-Americana com o Racing, que tem o meia colombiano como líder técnico.

Quintero se apresentará “em cima da hora” no Racing

Depois desta partida, a Colômbia disputará a segunda partida da Data Fifa no próprio país. A seleção enfrenta o Equador na próxima terça-feira (19). Até por isso, Quintero encontrará os companheiros de Racing apenas a três dias da decisão da Sul-Americana.

A expectativa é que o meia deixe a Colômbia direto para o Paraguai, onde será disputada a final. Ele deve chegar a Assunção para se juntar ao elenco do Racing na quarta-feira (20).

Enquanto isso, os companheiros do colombiano terão a última partida no domingo (17), contra o San Lorenzo. Assim, poderão descansar por quase uma semana antes de enfrentar o Cruzeiro.

Temporada de Juan Quintero

O atleta, que já disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2018), foi comprado pelo Racing em 2023 por 3,6 milhões de dólares (cerca de R$17 milhões na cotação da época).

Ele é um dos destaques do time argentino na temporada. No ano, pelo clube, são oito gols marcados e sete assistências distribuídas.

Na semifinal da Sul-Americana, o jogador assegurou a classificação do time para à final do torneio com os dois tentos anotados contra o Corinthians em 21 de outubro, no El Cilindro, em Buenos Aires, na Argentina, pela partida de volta do confronto.

A notícia Cruzeiro de olho: jogador do Racing faz gol de falta nas Eliminatórias foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque