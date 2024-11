Iniesta compra clube da Série C: ‘Tem potencial para ser muito importante’ (Andrés Iniesta, ex-jogador de futebol)

O ex-jogador espanhol Andrés Iniesta, ídolo do Barcelona, comprou nesta quinta-feira (14/11) o FC Helsingor, da terceira divisão da Dinamarca.

O campeão da Copa do Mundo em 2010 anunciou, em outubro, que iria se aposentador do futebol profissional, aos 40 anos.

A empresa Never say Never, que tem o ex-futebolista como dono, adquiriu o clube dinamarquês fundado em 2005. Os valores da transferência ainda não foram divulgados.

As negociação acontecia já há alguns meses e os trâmites finais foram oficializadas nesta semana. A compania de Iniesta já estava inserida no cotidiano do FC Helsingor e prestava assessoria para o clube.

“Começamos a trabalhar com o FC Helsingor porque é um clube incrivelmente apaixonante, com uma infraestrutura muito boa, muita gente boa dentro e ao redor do clube. Tem potência na cidade para se tornar uma parte importante do futebol norueguês”, disse à Elsinore Dagblad e TV2.

“Existem grandes expectativas no clube e nós também pensamos assim. Agora vamos trabalhar duro para que nossa experiência no mundo do futebol encaixe com FC Helsingor. Vai ser passo a passo. Primeiro nos esperam longas férias de inverno, mas logo chegará a primavera apaixonante”, finalizou.

O FC Helsingor é o sétimo colocado da terceira divisão da Dinamarca. O torneio será paralisado pelas próximas semanas por causa da neve.

Carreira de Iniesta

Desde julho, quando encerrou seu contrato com Emirates Club, Iniesta está sem clube. Nos Emirados Árabes Unidos, ele foi rebaixado pela primeira vez na carreira. A equipe do espanhol ficou em penúltimo lugar no campeonato nacional, com 17 pontos. Antes, ele defendeu o Vissel Kobe, do Japão.

Apesar desse insucesso, a carreira de Iniesta foi gloriosa. Ele surgiu nas categorias de base do Barcelona e fez parte de várias gerações vitoriosas que mudaram a história do clube catalão.

No primeiro grande time, Iniesta fez parceria com Xavi, Ronaldinho Gaúcho, Eto’o, Puyol, Edimílson, Silvinho, Beletti e Deco, entre outros.

Na última geração, atuou com Piqué, Alba, Daniel Alves, Busquets, Neymar, Messi e Suárez.

Ao todo, conquistou quatro Champions Leagues pelo Barça (2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15) e nove Campeonatos Espanhóis (2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16 e 2017–18).

Além disso, participou da geração mais vitoriosa da Seleção Espanhola. Conquistou a Eurocopa, em 2008 e 2012, e a Copa do Mundo, em 2010. Ele foi autor do gol que garantiu o título mundial à Seleção da Espanha.

Títulos com o Barcelona

La Liga: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16 e 2017–18

Supercopa da Espanha: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2016

Liga dos Campeões da UEFA: 2005–06, 2008–09, 2010–11 e 2014–15

Copa do Rei: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17 e 2017–18

Supercopa da UEFA: 2009, 2011 e 2015

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2009, 2011 e 2015

Títulos com a Seleção Espanhola

Eurocopa: 2008 e 2012

Copa do Mundo FIFA: 2010

