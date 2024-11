Bélgica x Itália: onde assistir, horário e escalações pela Nations League (Jogo será em Bruxelas)

Bélgica e Itália se enfrentam nesta quinta-feira (14/11), às 16h45 (de Brasília), no Stade Roi Baudouin, em Bruxelas, na Bélgica, pela quinta rodada do Grupo 2 da Liga A da Nations League. Veja a seguir mais detalhes sobre o jogo.

A Bélgica está na terceira colocação, com quatro pontos. Na partida mais recente do time no torneio, a equipe foi derrotada por 2 a 1, em 14 de outubro, no Estádio Roi Baudouin.

Já a Itália é a equipe líder do grupo, com 10 pontos. Invicta na competição, a Itália superou Israel por 4 a 1, em 14 de outubro, no Estádio Bluenergy, na Itália.

Bélgica x Itália: onde assistir

A partida entre Bélgica e Itália será transmitida com exclusividade pelo Disney+ (streaming).

Bélgica x Itália: escalações

Bélgica: Casteels, Debast, Faes, Theate e Castagne; Fofana, Mangala e Onana; Doku, Openda e Trossard. Técnico: Domenico Tedesco.

Itália: Vicario, Di Lorenzo, Bastoni e Okoli; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Barella e Dimarco. Kean e Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

Bélgica x Itália: arbitragem

Árbitro: Radu Marián Petrescu (Romênia)

