Marta será aclamada doutora honoris causa por universidade federal: 'Mulher inspiradora'

Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e multicampeã no futebol, Marta vai receber um importante título fora dos gramados. Nessa terça-feira (12/11), o Conselho Universitário (Consuni) da Universidade de Brasília (UnB) aprovou, por aclamação, a concessão do título de doutora honoris causa à craque de 38 anos.

Marta será a 11ª mulher a receber o reconhecimento na UnB, enquanto 60 homens já foram homenageados desde 1964.

A honraria será entregue a Marta em cerimônia com data ainda a ser definida pela universidade federal.

“Como ex-atleta e reitora da Universidade de Brasília, é uma honra conceder o título de doutora honoris causa a Marta. Além de ser uma jogadora excepcional, ela se destaca como uma inspiradora dos direitos das mulheres e meninas, não apenas no esporte, mas em todas as esferas da sociedade”, comemorou a reitora da UnB, Márcia Abrahão.

“Marta é amplamente reconhecida não apenas como uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos, mas também como defensora incansável da igualdade de gênero no esporte, e da promoção dos direitos das mulheres e meninas ao redor do mundo. Sua trajetória é um testemunho vivo do poder transformador do esporte e da educação, valores sempre promovidos pela Universidade de Brasília”, defendeu o texto lido por Luciano Emidio, membro da Comissão Especial de Concessão de Títulos da UnB.

Conquistas de Marta

Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. A alagoana também é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 17 gols, superando jogadores de ambos os gêneros.

Além disso, a camisa 10 é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, também em ambos os gêneros, com 116 gols – Pelé é o segundo, com 95.

Pela Seleção Brasileira, Marta conquistou três medalhas de prata em Jogos Olímpicos (2004, 2008 e 2024) e foi vice-campeã mundial (2007). Ela também tem duas medalhas de ouro em Pan-Americanos (2003 e 2007).

