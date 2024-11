Futebolista mais velho do mundo afirma que jogará mais uma temporada (Kazuyoshi Miura foi apresentado pelo Atlético Suzuka em 25 de junho)

O futebolista japonês Kazuyoshi Miura, de 57 anos, afirmou que vai jogar mais uma temporada como atleta profissional. Ele é o esportista mais velho na modalidade.

O jogador vai completar 58 anos em fevereiro de 2025. Porém, segundo a Tokyo AP, Kazuyoshi destacou que não tem planos para se aposentar no próximo ano e vai continuar no clube Atlético Suzuka Club, da quarta divisão japonesa.

Com isso Miura, que atua desde 1986, chegaria a 40ª temporada na carreira como atleta profissional.

Kazu já havia deixado claro que quer jogar até os 60 anos. “Não vejo desistir como uma escolha que consideraria. Minha paixão pelo jogo é sempre grande. Minha paixão não desaparece”, disse o jogador, na coletiva de imprensa de apresentação pelo Atlético Suzuka em junho.

Carreira de Kazu começou no Brasil

Kazuyoshi Miura tem história extensa no Brasil. Apesar de ter nascido do outro lado do mundo, foi no país sul-americano que ele deu os primeiros passos no futebol. O atacante chegou do Japão aos 15 anos, em 1982 e foi formado nas categorias de base da Juventus, de São Paulo. Antes de estrear pelo time principal, o atacante foi para o Santos, onde fez a primeira partida como profissional, em 1986.

Kazu fez apenas dois jogos pelo alvinegro paulista e, no mesmo ano em que foi revelado, se transferiu para o Palmeiras. Lá, não chegou a jogar em partidas oficiais e, meses depois, foi para o Matsubara, time paranaense que foi extindo em 2011.

No Brasil, Miura ainda passou por CRB (1987, quatro jogos), XV de Jaú (1988, 25 jogos e dois gols), Coritiba (1988 a 1989, o time brasileiro em que ele mais atuou – 59 jogos e sete gols) antes de retornar ao Santos em 1990. Na segunda passagem pela equipe santista, ele teve mais oportunidades do que na primeira – fez 25 partidas, marcou dois gols e ainda distribuiu cinco assistências, de acordo com o Ogol.

Em 1991, aos 24 anos, Kazu deixou o Brasil e estreou no futebol japonês pelo Tokyo Verdi, equipe que defendeu entre 1991 e 1998 – interrompido por rápida passagem pelo Genoa, da Itália, em 1995. Foi lá que o atacante viveu a maior fase da carreira: marcou 133 gols em 239 partidas oficiais e acumulou convocações para a seleção do país.

Miura, inclusive, foi pivô de comoção nacional ao ser deixado de fora da convocação do Japão para a Copa do Mundo de 1998. À época, ele tinha 55 gols em 89 jogos pela seleção.

Os números da carreira de Kazuyoshi Miura

Atuou profissionalmente em 15 times diferentes

Jogou em equipes de seis países e quatro continentes – Brasil (América), Japão (Ásia), Itália (Europa), Croácia (Europa), Austrália (Oceania) e Portugal (Europa)

Disputou 37 temporadas como profissional

Clube que mais defendeu: Yokohama FC, de 2005 a 2021

pelo Sydney FC, da Austrália, em 2005), com 298 jogos oficiais e 32 gols marcados

Time pelo qual mais marcou gols: Tokyo Verdi, 133 gols em 239 partidas oficiais

