crédito: No Ataque Internacional

Vinicius Júnior deixa mensagem sobre Atlético x Flamengo na final da Copa do Brasil

Vinicius Júnior deixa mensagem sobre Atlético x Flamengo na final da Copa do Brasil (Vinicius Junior com a camisa do Flamengo)

O craque Vinicius Júnior deixou um recado sobre a final da Copa do Brasil, entre Atlético e Flamengo, neste domingo (10/11). Revelado pelo rubro-negro carioca, o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira não escondeu a torcida nas redes sociais.

No X, Vini publicou uma mensagem logo no apito inicial na Arena MRV, para a partida de volta da decisão nacional. Na semana passada, o jogador já havia demonstrado apoio ao Flamengo, no duelo de ida.

O primeiro confronto terminou 3 a 1 para o Flamengo. Com a vantagem expressiva garantida no Maracanã, o rubro-negro pode perder por um gol de diferença que fica com a taça.

Já o Atlético precisa vencer por três ou mais gols de diferença para levar o título. Qualquer triunfo por dois gols de saldo leva a decisão para os pênaltis.

A notícia Vinicius Júnior deixa mensagem sobre Atlético x Flamengo na final da Copa do Brasil foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque