Capitão da Seleção Francesa, Kylian Mbappé ficou novamente fora da convocação do técnico Didier Deschamps. O motivo da ausência na lista é a acusação de estupro enfrentada pelo craque do Real Madrid na Suécia, de acordo com o jornal francês L’Equipe.

Segundo o L’Equipe, a comissão técnica da Seleção Francesa acredita que Mbappé pode ser chamado a depor na Suécia a qualquer momento.

Foi durante a data Fifa anterior, em outubro, que a denúncia se tornou pública. Na ocasião, Mbappé não foi convocado por Deschamps por estar se recuperando de lesão.

No mesmo período, o atacante visitou Estocolmo, capital sueca, onde foi acusado de estupro por uma jovem. Posteriormente, o jornal Le Parisien informou que Mbappé admitiu ter tido relações sexuais com uma mulher, mas de forma consentido.

Na entrevista coletiva da convocação para a data Fifa de novembro, a última do ano, o Deschamps garantiu que Mbappé gostaria de ter sido chamado, mas evitou detalhes sobre a ausência do camisa 10 da Seleção Francesa.

“Tive várias conversas com Kylian. Pensei e tomei essa decisão sobre esses jogos. Acho que é melhor assim. Não vou discutir, mas posso dizer duas coisas: Kylian queria vir e não está ligado a problemas extra-esportivos, a partir do momento em que existe a presunção de inocência. É uma escolha pontual para os próximos dois jogos”, afirmou o técnico.

Nesta data Fifa, a França enfrenta Israel e Itália pela Liga das Nações, nos dias 13 e 17 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília).

Mbappé acusado de estupro na Suécia

Em 14 de outbro, foi divulgado pelo jornal sueco Expressen que Mbappé é alvo de uma investigação da polícia por “estupro e agressão sexual”, após a visita dele a Estocolmo.

A advogada do jogador, Marie-Alix Canu-Bernard, revelou que o jogador recebeu a notícia com surpresa e prometeu tomar medidas legais na justiça. Inicialmente, Mbappé alegou que a veiculação do caso não passava de ‘notícia falsa‘.

Segundo o jornal sueco, o atacante do Real Madrid é considerado “razoavelmente suspeito” nesta investigação, embora possa ser no grau mais fraco previsto na legislação do país escandinavo.

O suposto estupro teria sido cometido na noite de 10 de outubro, “no centro de Estocolmo”, segundo a denúncia a que o jornal sueco Aftonbladet teve acesso.

No dia, Mbappé teria jantado com um grupo de pessoas próximas no restaurante Chez Jolie, na capital sueca, e depois foram à boate ‘V’, onde se encontraram com outras pessoas.

