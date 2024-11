Como o Santos pagaria Neymar? Veja os planos do clube para repatriar o craque (Neymar, atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira )

O Santos já tem uma estratégia financeira definida para repatriar Neymar. De acordo com o Uol Esporte, o atacante entende que perderia dinheiro com a saída do Al-Hilal, mas o Peixe conta com parceiros e ações ‘não convencionais’ para deixar a remuneração do jogador mais atrativa.

O Santos esperava o retorno de Neymar em julho de 2025. No entanto, o camisa 10 negocia a rescisão de contrato com Al-Hilal, de acordo com a imprensa da Arábia Saudita, e pode chegar à Vila Belmiro em janeiro do próximo ano.

Por isso, o Santos pretende oferecer o máximo possível de salário a Neymar, ainda segundo o Uol Esporte, além de bonificá-lo com percentuais de venda de camisas e acordo com patrocinadores.

Um dos trunfos do Santos é a Blaze. O site de apostas é patrocinadora máster do clube e também de Neymar.

O pai do atacante, Neymar Santos, intermediou o acordo do clube com a Blaze, que termina em abril de 2025. A renovação do contrato já é negociada, e Neymar seria fundamental para a divulgação da marca tanto no uniforme do Santos quanto em ações publicitárias individuais.

Neymar fora do Al-Hilal?

O Al-Hilal está disposto a vender o atacante brasileiro Neymar, noticiou o ‘Action Ma3 Waleed‘, canal que detém os direitos de transmissão da liga profissional da Arábia Saudita.

O clube saudita quer negociar o atleta brasileiro em janeiro e, caso isso se confirme, o craque português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, seria o principal alvo para substituí-lo. Outros nomes também estão em pauta, mas em sigilo.

O Al-Hilal está incomodado com as sucessivas lesões de Neymar, de acordo com o ‘Action Ma3 Waleed‘. O craque foi contratado pelo clube saudita em agosto de 2023 por cerca de 90 milhões de euros (R$ 500 milhões). Em mais de um ano, ele fez apenas sete jogos e colaborou com um gol.

O contrato assinado por Neymar com o Al-Hilal tem validade de dois anos, até agosto de 2025. Caso permaneça no clube até o fim, ele acumulará R$ 1,7 bilhão durante os 24 meses.

Nova lesão de Neymar

Neymar voltou a se lesionar nessa segunda-feira (4/11), apenas duas semanas depois de voltar às partidas oficiais após se recuperar por um ano de uma grave lesão no joelho esquerdo. Ele permanecerá afastado dos gramados durante “duas semanas no mínimo”, segundo o português Jorge Jesus, técnico do time do Oriente Médio.

No total, o brasileiro disputou apenas 58 minutos desde que retornou de lesão.

