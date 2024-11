crédito: No Ataque Internacional

Raphinha caminha para recorde de gols em início mágico de temporada no Barcelona

(Raphinha tem sido o principal jogador do Barcelona nesta temporada)

Outrora pouco conhecido pelo torcedor brasileiro, Raphinha é hoje um jogador consolidado na Seleção e, principalmente, no Barcelona. Capitão do time espanhol, o atacante tem tido atuações e números impressionantes nesta temporada.

Nesta quarta-feira (6/11), ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória do time espanhol sobre o Estrela Vermelha, por 5 a 2, no Rajko Mitic Stadium, na Sérvia. A partida foi válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

Pelo torneio europeu, Raphinha soma 5 tentos e outros dois passes para gol em cinco jogos. No Campeonato Espanhol, ele balançou as redes em sete oportunidades e deu seis assistências.

Raphinha caminha para bater recorde de gols

Se mantiver a média de 0,75 gols por jogo, Raphinha ultrapassará em breve o seu recorde pessoal. Na temporada 2017/18, pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, o atacante brasileiro marcou 18 vezes – seis a mais que o número atual.

A segunda temporada mais artilheira da carreira do jogador havia sido a 2021/22, pelo Leeds, quando marcou 11 gols. Nas últimas duas, já pelo Barcelona, ele balançou as redes 10 vezes em cada.

Raphinha fez golaço contra Real Madrid

Em 26 de outubro, o Real Madrid recebeu o Barcelona no Santiago Bernabeu, pela 11º rodada do Campeonato Espanhol. Em uma noite de grande atuação, os visitantes venceram por 4 a 0, com o último gol tendo sido uma “pintura” de Raphinha.

Lançado pelo zagueiro Iñigo Martínez, o atacante brasileiro saiu cara a cara com o goleiro Lunin e deu um sútil toque por cobertura. Antes disso, ele havia dado a assistência para o terceiro gol, marcado por Lamine Yamal.

Raphinha pela Seleção Brasileira

Os números de Raphinha pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 também são bons. Em seis jogos, ele marcou três gols e deu duas assistências.

Na última rodada, quando o Brasil venceu o Peru por 4 a 0, no Mané Garrincha, ele fez duas vezes, em cobranças de pênalti.

