Jogador do Barcelona leva 10 pontos no rosto após entrada de adversário

O jovem zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, precisou levar 10 pontos no rosto após receber uma entrada de um adversário nesta terça-feira (6/10). O lance ocorreu na vitória espanhola por 5 a 2 sobre o Estrela Vermelha, no Rajko Mitic Stadium, na Sérvia, pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

O corte na face de Cubarsí ocorreu por volta dos 22 minutos do segundo tempo, quando a bola foi levantada na área do Barcelona, e o zagueiro tentou tirar de cabeça. Ao mesmo momento, um jogador do Estrela Vermelha armou o chute, que acabou acertando o espanhol.

Veja:

O defensor, então, saiu para a entrada de Sergi Domínguez. Após a partida, Cubarsí recebeu os 10 pontos no rosto. O momento foi registrado pelo meio-campista Gavi, também do Barcelona.

Pau Cubarsí no Barcelona

Formado nas categorias de base do Barcelona, Pau Cubarsí é considerado um dos principais talentos da nova geração espanhola. Aos 17 anos, o zagueiro é titular absoluto no time de Hansi Flick e, recentemente, passou a ser convocado para a seleção principal.

Entre julho e agosto, ele disputou a Olimpíada de Paris, torneio que a Espanha venceu sobre a França. Nesta temporada, ele soma 16 jogos e uma assistência pelo Barcelona.

