Milton Neves aponta ‘melhor caminho para Neymar’: ‘Retornar ao Brasil’ (Neymar, atacante do Al-Hilal e Seleção Brasileira )

O jornalista Milton Neves comentou rumores de possível transferência de Neymar, do Al-Hilal e Seleção Brasileira, no próximo ano e apontou ‘caminho’ ideal para o astro.

Com rumores do clube árabe considerar negociar o jogador em 2025, o apresentador opinou sobre a possível saída do esportista da futebol saudita.

“A preocupação dos árabes em seguir com o brasileiro é compreensível, já que o clube pagou muitos caminhões de dinheiro pelo atleta, segue arcando com seu altíssimo salário e, por azar, não tem conseguido utilizá-lo nas competições por conta de lesões”, escreveu Milton em coluna no UOL.

“Já dizem por aí sobre a enorme possibilidade de ele se juntar a Messi e a Suárez na Inter Miami.Mas eu penso que, se for para a MLS, Neymar abrirá mão da competitividade, e verá assim seu nível despencar ainda mais”, adicionou.

“Para mim, o melhor para Neymar, no momento, seria retornar ao Brasil. Claro que adoraria vê-lo no Santos, por mais que seja uma possibilidade remotíssima. Mas, aqui, ele jogaria grandes jogos, grandes competições, atuaria ao lado de jogadores muito técnicos do mundo todo que agora brilham no nosso país e, assim, poderia voltar a jogar em um nível interessante até mesmo pela seleção”, afirmou.

“E, se ele voltar, qual time seria favorito para repatriá-lo? Como já disse, adoraria que fosse o Santos. Mas não podemos negar que Neymar tem a cara do… Flamengo! Que sabe?”, finalizou.

Nova lesão de Neymar

Neymar ficou mais de um ano sem jogar devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias, em outubro de 2023.

Nessa segunda (4/11), na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, por 3 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O atacante fazia o segundo jogo desde a recuperação da grave lesão, mas deixou o campo com dores na perna direita.

“Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal após 1 ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, escreveu Neymar em publicação nos stories do Instagram.

Reencontro com ex-companheiros no Inter Miami

Após o jogador brasileiro adquirir um terreno luxuoso no estado de Miami, nos Estados Unidos, aumentaram as especulações sobre uma possível transferência para o Inter Miami, do ex-atleta inglês David Beckham.

A compra fortaleceu os rumores de que Neymar poderia se juntar a Lionel Messi, Luis Suaréz, Jordi Alba e Sergio Busquets, ex-companheiros de Barcelona e atualmente no clube da MLS.

Em março deste ano, o ex-futebolista inglês David Beckham brincou sobre a possível contratação do brasileiro.

“Bem-vindo à Miami, meu amigo (apenas para um jantar)”, publicou o britânico.

“Obrigado, chefe”, respondeu Neymar.

Rumores de transferência para o Santos

Secretário-executivo da Segurança Pública do Estado de São Paulo e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Osvaldo Nico afirmou que o Peixe vai repatriar Neymar em 2025. O delegado disse que já existe conversas do Peixe para trazer o atacante de volta ao Brasil. Vale lembrar que o craque da Seleção Brasileira tem contrato com o Al-Hilal até o meio do ano que vem, mas com possibilidade de renovar.

“O Neymar vem para o Santos. Em junho. É a conversa que estamos tendo. Todo mundo jogou com o Neymar no Santos, até Love e André faziam gols. Ele vai para o Santos”, disse Osvaldo Nico.

Caso não renove com o Al-Hilal, Neymar pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2025. O craque brasileiro assinou com o clube da Arábia Saudita 2023, em transação entre o PSG e o Al-Hilal por 90 milhões de euros.

A notícia Milton Neves aponta ‘melhor caminho para Neymar’: ‘Retornar ao Brasil’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque