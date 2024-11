Real Madrid tropeça diante do Milan e perde a segunda na Champions League (Real Madrid perdeu a segunda partida na atual edição da Champions League)

O Real Madrid ainda não embalou na Champions League. Nesta terça-feira (5/11), perdeu de 3 a 1 para o Milan, no Santiago Bernabéu. A derrota, pela quarta rodada da competição, é a segunda do Real nesta edição. Pelo lado do time italiano, Thiaw, Morata e Reijnders anotaram os tentos. Vinícius Júnior, no primeiro jogo após a segunda colocação na Bola de Ouro, descontou para os mandantes, de pênalti.

Com o segundo revés, o Real Madrid caiu para a 17ª colocação na tabela geral, com apenas seis pontos. Já o Milan se recupera de início ruim e sobe para 18º lugar, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada da Champions, o Real Madrid visita o Liverpool, em 27 de novembro, às 17h (de Brasília). O Milan, por sua vez, vai até a Eslováquia enfrentar o Slovan Bratislava, que ainda não pontuou no torneio, em 26 de novembro, às 14h45.

Ambas as equipes voltam a campo pelas ligas nacionais. O Real recebe o Osasuna no sábado, às 10h, pelo Campeonato Espanhol. Enquanto o Milan visita o Cagliari, na mesma data, às 14h, pelo Campeonato Italiano.

Real Madrid x Milan

O Milan saiu na frente no placar. Aos 11 minutos, Pulisic bateu escanteio, e o zagueiro Malick Thiaw subiu entre os defensores do Real para marcar o primeiro.

Com 20 minutos, Vini Jr. recebeu de Bellingham e sofreu carrinho de Emerson Royal dentro da área. O árbitro marcou pênalti que o camisa 7 converteu de cavadinha, sem chance para Maignan.

Aos 38, o Milan voltou à frente. Pulisic encontrou Rafael Leão na área, que girou e bateu para Lunin espalmar. No rebote, Morata ficou sozinho para empurrar para o gol.

Na segunda etapa, os italianos tiveram mais uma boa oportunidade com Rafael Leão, de cabeça. Na segunda chance, aos 27, o atacante do Milan levou no fundo e passou para Reijnders, que mandou por baixo de Lunin e ampliou a diferença.

O Real Madrid passou a pressionar e ficar mais com a bola. Aos 35 minutos, Rüdiger chegou a marcar o segundo para os espanhóis, mas estava impedido no lance.

Os madrilenhos continuaram exigindo do goleiro do Milan, que fez boas defesas e não deixou o placar ser alterado.

