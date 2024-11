crédito: No Ataque Internacional

Vini Jr. exibe relógio de luxo avaliado em valor milionário; veja vídeo (Item é avaliado em R$ 2,24 milhõe)

O astro Vini Jr., do Real Madrid e da Seleção Brasileira, exibiu nas redes sociais um relógio de luxo avaliado em valor milionário.

O jogador adquiriu o modelo Opera Godfather Diamond Barrels, produto da marca Jacob & CO feito em parceria com a Paramount.

O relógio tem dois cilindros cravejados com diamantes e toca a música tema do filme “O Poderoso Chefão”.

O item é avaliado em 390 mil dólares (cerca de R$ 2,24 milhões na cotação atual).

Bola de Ouro

Apontado por diferentes fontes como favorito a ganhar a Bola de Ouro, o camisa 7 do Real Madrid foi superado pelo volante espanhol Rodri, do Manchester City, e ficou na segunda posição da premiação. A cerimônia foi realizada em 28 de outubro, na França.

Vini Jr. poderia se juntar a Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007) na lista de brasileiros que conquistaram a Bola de Ouro. Porém, a derrota do atacante do Real Madrid mantém um “jejum” de 17 anos sem jogadores do pais na primeira posição da eleição.

