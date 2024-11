‘Não será fácil para ele’, diz Jorge Jesus sobre nova lesão de Neymar (No segundo jogo após retorno aos gramados, Neymar se lesionou novamente )

O atacante Neymar se lesionou no segundo jogo após o retorno aos gramados. Agora, o atacante brasileiro ficará afastado dos gramados por, no mínimo, duas semanas, de acordo com o técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus.

“Neymar sofreu uma lesão muscular. Não sei durante quanto tempo ele não poderá treinar, mas deve ficar fora por duas semanas, no mínimo”, explicou o técnico português após a vitória do Al-Hilal na Liga dos Campeões da Ásia, nessa segunda-feira (4/11).

“Não será fácil para ele. Do ponto de vista médico, o joelho está curado, mas vai ter problemas musculares como hoje, porque não jogou durante muito tempo. Ele vai ter problemas musculares até que consigamos o reequilíbrio muscular, físico. Até que consigamos, isso acontecerá com frequência”, previu o português.

Nova lesão de Neymar

Neymar ficou mais de um ano sem jogar devido ao rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida pela Seleção Brasileira, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias, em outubro de 2023.

Nessa segunda (4/11), na vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, por 3 a 0, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O atacante fazia o segundo jogo desde a recuperação da grave lesão, mas deixou o campo com dores na perna direita.

“Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada de mais. É normal após 1 ano acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar”, escreveu Neymar em publicação nos stories do Instagram.

Neymar havia começado a partida no banco de reservas. Ele entrou em campo aos 13 minutos do segundo tempo e o deixou aos 42. Enquanto participou da partida, o atacante se desentendeu com adversários e protagonizou divididas fortes. O camisa 10 ainda não conseguiu marcar no retorno aos gramados, mas deu um belo chapéu que repercutiu nas redes sociais.

No total, o brasileiro disputou apenas 58 minutos desde que retornou de lesão.

