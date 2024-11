Árbitro revisa no VAR e expulsa jogador por tentativa de cuspe (Héctor Herrera foi expulso de forma infantil em Copa da MLS)

O mexicano Héctor Herrera protagonizou uma situação inusitada no domingo (4/11). O jogador do Houston Dynamo tentou cuspir no árbitro, que revisou o lance no VAR e expulsou o meio-campista do duelo com o Seattle Sounders, pelos playoffs da Copa da Major League Soccer.

O lance na copa da liga de futebol dos Estados Unidos ocorreu no minuto 20 do segundo tempo. Após cometer falta e receber o cartão amarelo, Héctor Herrera passou pelo árbitro e tentou cuspir nos pés da autoridade do jogo.

Como estava de costas, o árbitro não viu a ação do mexicano. Só que a arbitragem de vídeo indicou, e o juiz foi ao VAR. Depois da revisão, o amarelo foi modificado, e Herrera foi expulso pela atitude antidesportiva. Veja no vídeo abaixo.

Héctor Herrera (ex. Atleti und Porto) mit dem 0 IQ Move pic.twitter.com/Yk6TdGySNf — Robin Weber / (@RWeber180) November 4, 2024

A expulsão infantil do meio-campista, que foi campeão nacional por clubes como Porto, de Portugal, e Atlético de Madrid, da Espanha, pode ter prejudicado o Houston Dynamo em um jogo eliminatório.

Naquele momento, o jogo ainda estava empatado por 0 a 0, e os times marcaram gols até o fim da partida, terminando com 1 a 1 no placar.

Por isso, a decisão foi para os pênaltis, e o Seattle Sounders venceu por 7 a 6, chegou à semifinal da Copa da MLS e eliminou o Houston de Héctor Herrera.

A notícia Árbitro revisa no VAR e expulsa jogador por tentativa de cuspe foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque