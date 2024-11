crédito: No Ataque Internacional

Barcelona x Espanyol: onde assistir, horário e escalações por La Liga (Lewandowski foi eleito o jogador do mês de outubro em La Liga)

O Barcelona recebe o Espanyol neste domingo (3/11), às 12h15 (de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 12ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. Veja, a seguir, informações sobre onde assistir à partida e prováveis escalações.

O Barcelona vem de goleada sobre o arquirrival Real Madrid, por 4 a 0. A equipe lidera o Campeonato Espanhol, com 30 pontos.

Já o Espanyol goleou o San Tirso, também por 4 a 0, pela primeira rodada da Copa do Rei. O rival do Barcelona está na 17ª colocação de La Liga, com 10 pontos.

Barcelona x Espanyol: onde assistir

O jogo Barcelona x Espanyol, por La Liga, será transmitido pelo Disney + (streaming).

Barcelona x Espanyol: prováveis escalações

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez e Balde; Casadó, Pedri e Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Espanyol: Joan García; El Hilali (Romero), Kumbulla, Cabrera e Brian Oliván; Král, Pol Lozano, Álvaro Tejero e Jofre Carreras; Alejo Véliz (Cheddira) e Javi Puado. Técnico: Manolo González.

