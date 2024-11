crédito: No Ataque Internacional

Manchester United anuncia a contratação do técnico Rúben Amorim

Manchester United anuncia a contratação do técnico Rúben Amorim (Rúben Amorim deixou o Sporting para treinar o Manchester United)

O Manchester United oficializou, na manhã desta sexta-feira (1/11), a contratação do técnico Rúben Amorim, que estava no Sporting. O português assinou contrato com o clube inglês até junho de 2027.

Rúben Amorim, no entanto, começará seu trabalho no Manchester United apenas no dia 11 de novembro. Até lá, Ruud van Nistelrooy seguirá como técnico interino.

O técnico de apenas 39 anos chega para substituir Erik ten Hag, demitido do cargo na última segunda-feira. No comunicado do anúncio de Rúben Amorim, foi descrito como “um dos mais empolgantes e bem cotados jovens treinadores do futebol europeu”.

O Manchester United será o primeiro clube fora de Portugal de Rúben Amorim. Antes, ele treinou o Casa Pia e o Braga, além do Sporting, onde se destacou e conquistou o Campeonato Português em duas oportunidades.

Atualmente, o Manchester United ocupa apenas a 14ª colocação do Campeonato Inglês, com 11 pontos conquistados em nove partidas. Ainda sem o português, a equipe volta a campo no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), quando receberá o Chelsea pela liga nacional.

A notícia Manchester United anuncia a contratação do técnico Rúben Amorim foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press