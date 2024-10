crédito: No Ataque Internacional

Escalação do Cruzeiro: Diniz define time para jogo com Lanús pela Sul-Americana

Escalação do Cruzeiro: Diniz define time para jogo com Lanús pela Sul-Americana (Fernando Diniz ainda não venceu pelo Cruzeiro)

O Cruzeiro está escalado para o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz definiu o time que entrará em campo na noite desta quarta-feira (30/10), a partir das 19h, para enfrentar o Lanús no Estádio La Fortaleza, na Região Metropolitana de Buenos Aires.

Bastante pressionado pela falta de resultados no comando do time, Fernando Diniz optou por ir à campo com força máxima. Isso também se deve à possibilidade de chegar à uma final continental. Na ida, Cruzeiro e Lanús empataram por 1 a 1.

No último jogo, o técnico poupou praticamente todos os titulares em prol do descanso dos atletas. O time perdeu por 3 a 0 para o Athletico Paranaense, sábado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apenas o volante Lucas Romero começou entre os 11 iniciais. O argentino havia ficado de fora do duelo contra o Lanús, no Gigante da Pampulha, devido à suspensão automática na competição.

Outros titulares nesse jogo serão Cássio e Kaio Jorge que nem sequer ficaram no banco de reservas contra o Furacão. O goleiro ficou em BH se recuperando de dores na coxa direita, enquanto o atacante recebeu um descanso pela sequência de jogos. Eles estarão no time titular nesta quarta.

Desta forma, o Cruzeiro de Fernando Diniz entrará em campo com Cássio; William, Lucas Villalba, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Walace e Matheus Henrique; Gabriel Veron, Matheus Pereira e Kaio Jorge.

A notícia Escalação do Cruzeiro: Diniz define time para jogo com Lanús pela Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque