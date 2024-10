Neto sobre Vini Jr. na Bola de Ouro: ‘Não ganhou porque é preto’ (Neto durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta terça-feira (27/8))

Ex-jogador e apresentador Neto detonou o prêmio da Bola de Ouro, da Revista France Football, nessa terça-feira (29/10) e disse que o brasileiro Vini Jr. não ganhou por uma questão racial.

O camisa 7 foi superado pelo volante espanhol Rodri, do Manchester City, que ficou na primeira posição na premiação realizada nessa segunda-feira (28/10), na França.

“Ele (Vini) é o melhor jogador do mundo. Ele não foi eleito, mas não tem nada a ver com futebol. Esse cara briga sozinho com a Europa. Ele foi colocado numa ponte enforcado. Ele não levar a Bola de Ouro é mínimo de idiotice que a gente fica conversando. A discussão não é essa. A discussão é quem vota”, disse Neto no programa Os Donos da Bola, da Band.

“O que está embutido aí é o racismo. É só o racismo. Porque ele é preto. Porque ele joga no Real Madrid, que é time de branco. Pela primeira vez o Real Madrid esteve do lado dele. Parabéns ao Real Madrid. Ele só não foi melhor do mundo porque aqueles que votaram são racistas. Só não votaram no Vini Jr. porque ele briga sozinho na Europa. Sabe quantos negros tem lá? 1%. Vocês acham que os caras estão discutindo isso lá?”, adiciona.

“Se você perguntar para mim ‘O Vinicius Júnior é melhor jogador do mundo?’ eu ainda tenho dúvidas. Eu, Neto, como comentarista, não sei. Acho que ele pode ficar entre os três. Mas nesta Bola de Ouro ele tinha que ganhar. Especialmente pelo o que ele fez nas última Champions. Agora ele só não foi porque ele é preto. Vocês acham que esses caras vão dar melhor do mundo para um preto? Um cara que sobreviveu, saiu da miséria, que foi lá e que deita e rola em cima dos espanhóis e dos europeus em um time de branco. Vocês acham que os caras iam dar para ele ou para o Rodri?” finaliza.

Temporada 2023/2024

Rodri

Na temporada, Rodri disputou 63 partidas, com 12 gols e 13 assistências. Ele representou a Espanha e no torneio, disputado na Alemanha, a seleção do futebolista superou a Inglaterra na final por 2 a 1 em julho.

Em 2024, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Vini Jr.

Vini Jr. disputou 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol.

Na Copa América 2024, nos Estados Unidos, o brasileiro disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada, em julho, nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Uruguai, e o atacante, suspenso, não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão espanhol, além da Champions League (eleito melhor jogador) e da Supertaça da Espanha.

Ao todo, foram 49 jogos do brasileiro na temporada, com 26 gols marcados e 11 assistências distribuídas.

Vini Jr. poderia se juntar a Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) e Kaká (2007) na lista de brasileiros que conquistaram a Bola de Ouro. Porém, a derrota do atacante do Real Madrid mantém um “jejum” de 17 anos sem jogadores do pais na primeira posição da eleição.

