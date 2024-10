crédito: No Ataque Internacional

Suposto novo terreno de Neymar em Miami aumenta rumores de reencontro com Messi e Suárez

Rumores de que Neymar, astro da Seleção Brasileira e Al-Hilal, comprou recentemente uma propriedade em Miami, nos Estados Unidos, aumentou as especulações de uma possível transferência do jogador para o Inter Miami, equipe da MLS que conta com Lionel Messi e Luis Suaréz.

Segundo o site Wall Street Journal (WSJ), o camisa 10 teria adquirido um terreno em Bal Harbour, na cidade de Miami, na Flórida, por 26 milhões de dólares (cerca de R$ 149 milhões na cotação atual).

De acordo com a notícia, o plano do atleta seria construir uma mansão de 1.200 m² que seria projetada pela empresa de design Elicyon.

A suposta compra fortaleceu os rumores de que o jogador poderia se juntar ao ex-companheiros de Barcelona Lionel Messi, Luis Suaréz, Jordi Alba e Sérgio Busquestes, esportistas do Inter Miami.

Em março deste ano, o ex-futebolista inglês David Beckham brincou sobre a possível contratação do brasileiro.

“Bem-vindo à Miami, meu amigo (apenas para um jantar)”, publicou o britânico.

“Obrigado, chefe”, respondeu o brasileiro.

Trio MSN

No Barcelona, Neymar, Messi e Suaréz formaram um icônico e vitorioso trio de ataque, conhecido como MSN (iniciais dos atletas), entre 2014 até 2017. Juntos, eles disputaram 110 partidas, com 364 gols marcados e 173 assistências distribuídas (total).

Com saída do brasileiro para o PSG em 2017 a “trinca” foi desfeita. Em 2023, o brasileiro e Messi tiveram a oportunidade de jogar juntos novamente quando o argentino se transferiu para a equipe francesa.

Em 2023 o astro da albiceleste assinou com o Inter Miami e Neymar com o Al-Hilal. No ano seguinte, Suaréz foi contratado pelo clube da MLS.

Títulos

1x Champions League (2014/2015)

1x Mundial de clubes (2016)

1x Supercopa da Uefa (2015/2016)

1x Supercopa da Espanha (2013/2014)

3x Copa do Rei (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017)

2x La Liga (2014/2015 e 2015/2016)

Contrato com o Al-Hilal

O atacante Neymar voltou a jogar uma partida em 21 de outubro após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023.

O Al-Hilal, time do brasileiro, ganhou por 5 a 4 do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Hazza bin Zayed, pela terceira rodada da Champions League Asiática. O camisa 10 da Seleção entrou em campo aos 32 minutos da segunda etapa.

O jogador brasileiro tem contrato com o clube saudita até julho de 2025.

