Vini Jr. pode quebrar ‘maldição’ de brasileiros na Bola de Ouro

Entre 1997 e 2007, o Brasil teve quatro jogadores diferentes eleitos pela Bola de Ouro como melhor jogador do mundo. Depois disso, 15 premiações foram realizadas, e os brasileiros não conseguiram a honraria, talvez por uma “maldição nominal”. Só que Vini Jr., craque do Real Madrid, pode quebrar essa escrita nesta segunda-feira (28/10), às 16h, em cerimônia que será realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Até 1995, jogadores não nascidos na Europa nem sequer podiam disputar a Bola de Ouro. A premiação da tradicional revista francesa France Football só incluiu atletas que não são europeus há menos de três décadas. Desde então, Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2005) e Kaká (2007) foram os brasileiros que ganharam o troféu.

E é possível ver um padrão nominal nesses atletas. Todos os brasileiros que venceram a Bola de Ouro até então têm nomes que começam com a letra ‘R’: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ricardo Kaká. Chegou o dia de Vinicius Júnior quebrar essa “maldição” para todos os jogadores brasileiros que não tem nome que iniciam com ‘R’?

A principal “vítima” dessa “maldição” foi Neymar. O craque brasileiro, que está no Al-Hilal, da Arábia Saudita, atualmente, chegou próximo da Bola de Ouro em 2015 e 2017, porém ficou na terceira colocação e deu sequência à escrita de apenas brasileiros que têm nomes que iniciam com a letra R conquistarem a premiação.

Vencedores da Bola de Ouro após 1995

1995 – George Weah (Libéria)

1996 – Matthias Sammer (Alemanha)

1997 – Ronaldo (Brasil)

1998 – Zinedine Zidane (França)

1999 – Rivaldo (Brasil)

2000 – Luís Figo (Portugal)

2001 – Michael Owen (Inglaterra)

2002 – Ronaldo (Brasil)

2003 – Pavel Nedved (República Tcheca)

2004 – Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 – Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 – Fabio Cannavaro (Itália)

2007 – Kaká (Brasil)

2008 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 – Lionel Messi (Argentina)

2010 – Lionel Messi (Argentina)

2011 – Lionel Messi (Argentina)

2012 – Lionel Messi (Argentina)

2013 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 – Lionel Messi (Argentina)

2016 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 – Luka Modric (Croácia)

2019 – Lionel Messi (Argentina)

2020 – Não teve premiação

2021 – Lionel Messi (Argentina)

2022 – Karin Benzema (França)

2023 – Lionel Messi (Argentina)

Bola de Ouro 2024

A Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024 em 28 de outubro. A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja os futebolistas indicados.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

