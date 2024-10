Seis jogadores da Série A já foram indicados à Bola de Ouro; relembre (Troféu da Bola de Ouro)

A Bola de Ouro será entregue na próxima segunda-feira (28/10), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Tem brasileiro concorrendo: Vinicius Junior é um dos fortes candidatos a melhor do mundo.

Mas faz tempo que um jogador que atua em solo brasileiro não concorre ao prêmio organizado pela revista France Football. A última vez foi em 2012, quando Neymar esteve entre os indicados. Na época, o craque brasileiro defendia o Santos.

Apesar disso, alguns atletas, brasileiros ou não, que hoje defendem clubes da Série A já foram indicados ao prêmio no passado. Ao todo, são seis nomes, cinco deles de jogadores nascidos no Brasil.

Jogadores da Série A que já foram indicados à Bola de Ouro

Philipe Coutinho – Vasco

Hoje no Vasco, Philipe Coutinho foi indicado à Bola de Ouro em 2017. Na época, jogava pelo Liverpool e, apesar de a equipe não ter conquistado títulos naquela temporada, se destacou. Foram 14 gols e 10 assistências em 36 jogos. Mesmo com a boa campanha, ficou em 29º lugar na premiação.

Dimitri Payet – Vasco

O francês Dimitri Payet esteve entre os indicados à Bola de Ouro em 2016, quando defendia as cores do West Ham, da Inglaterra. Naquela temporada, foi vice-campeão da Eurocopa com a França, tendo marcado três gols e dado duas assistências. Mesmo assim, não foi o melhor do mundo e ficou em 17º lugar.

Thiago Silva – Fluminense

Grande nome da Seleção Brasileira, Thiago Silva concorreu ao prêmio em 2013. Na época, vestia a camisa do time francês Paris Saint-Germain. Naquela temporada, foi campeão francês e da Copa das Confederações, esta com o Brasil. Apesar disso, não venceu. Nos dois anos seguintes, figurou no time ideal da Bola de Ouro.

Marcelo – Fluminense

Marcelo, lateral-direito brasileiro, esteve duas vezes na lista de concorrentes à Bola de Ouro, em 2017 e 2018. O reconhecimento não veio à toa. Na época, integrava a geração vitoriosa do Real Madrid – time campeão da Champions nos dois anos. Em suas indicações, ficou em 16º e 22º lugar, respectivamente. Antes disso, em 2015, fez parte do time ideal da premiação.

Diego Costa – Grêmio

Em 2014, Diego Costa fez uma bela temporada pelo Atlético de Madrid e foi o 11º melhor do mundo na premiação. Naquele ano, havia conquistado o título da La Liga e o vice-campeonato da Champions. Naturalizado espanhol, o brasileiro esteve em campo em 52 partidas, marcou 36 gols e deu quatro assistências naquele ano.

David Luiz – Flamengo

Também em 2014, o zagueiro David Luiz, na época jogador do Chelsea, concorreu à Bola de Ouro. Um dos grandes nomes da Seleção Brasileira naquele ano ficou em 21º lugar. Apesar disso, integrou o time ideal da premiação.

A notícia Seis jogadores da Série A já foram indicados à Bola de Ouro; relembre foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque