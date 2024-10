Daniel Alves reaparece com post religioso durante liberdade provisória (Após mais de um ano com as redes sociais, Daniel Alves voltou a aparecer neste mês)

Ex-lateral-direito, Daniel Alves reapareceu nas redes sociais em publicação nesta sexta-feira (25/10). Em liberdade provisória depois de receber sentença após julgamento considerá-lo culpado em caso de estupro, há sete meses, ele fez postagem de cunho religioso. Afinal, utilizou um versículo bíblico na legenda.

“Os que esperam em Jeová terão novas forças; Eles levantarão asas como águias; eles correrão e não se cansarão; eles vão andar e não se vão cansar”, indicou Daniel, em espanhol. Tal parte da bíblia faz parte do livro de Isaías.

Na imagem, o ex-jogador parece estar em uma espécie de um closet e à frente de um conjunto diversificado de camisas de futebol. Daniel Alves voltou a aparecer nas redes sociais neste mês, após deixar a prisão.

Na primeira postagem no retorno, ele está sorridente e usava uma camisa com a frase “Bons tempos estão por vir”, em inglês. Ele segue morando em Barcelona com a esposa Joana Sanz.

Daniel Alves tem buscado retomar suas atividades desde sua soltura. Recentemente, o ex-Seleção Brasileira foi visto participando de jogos de futebol amador no campo de Carmelo, perto do Parque Güell, em Barcelona. De acordo com jornais espanhóis, como “Marca” e “Sport”, o atleta de 41 anos faz uso de um aplicativo para combinar participações em jogos com desconhecidos. Inclusive, vídeos que circulam no “X” mostram Dani Alves durante uma partida, utilizando uma camisa do Boca Juniors.

Condenação de Daniel Alves

Daniel Alves recebeu uma condenação de quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.

