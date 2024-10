Cristiano tenta encontrar fã que chorou em partida sem o astro português em campo (Fã acompanhava jogo do Al-Nassr)

O astro do Al-Nassr e da Seleção Portuguesa Cristiano Ronaldo afirmou nesta sexta-feira (25/10), que procura um torcedor que compareceu a uma partida do time saudita.

Um vídeo de um fã do atleta que chorou enquanto gritava o nome do jogador viralizou nas redes sociais. O homem foi ao Estádio Al-Hazem Club, na Arábia, para acompanhar o jogo da equipe do português contra o Al Kholood, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Porém, o camisa 7 não foi sequer relacionado para o confronto. Não há informações sobre um possível problema físico do jogador, que pode ter sido apenas poupado pelo técnico Stefano Pioli.

O registro do fã emocionado chegou até Cristiano Ronaldo, que tenta descobrir mais informações sobre o torcedor.

“Procurando por ele! Qualquer informação é bem-vinda”, publicou no X, antigo Twitter. O post do futebolista está com mais de sete mil comentários.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2024

Temporada de Cristiano Ronaldo

O capitão do Al-Nassr tem 11 partidas disputadas na temporada 2024/2025. Cristiano balançou as redes em nove oportunidades e distribui três assistências.

Com 908 tentos marcados na carreira, o craque português é o maior artilheiro do futebol, em números oficiais, e busca alcançar a meta de mil gols marcados.

