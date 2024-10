Rivaldo aponta equívoco do Barcelona com Vitor Roque

Rivaldo aponta equívoco do Barcelona com Vitor Roque (Vitor jogou no Cruzeiro e Athletico-PR)

O ex-jogador Rivaldo, ídolo no Barcelona, comentou a passagem do atacante Vitor Roque no time espanhol e apontou equívoco do clube com o brasileiro.

O jovem futebolista da equipe catalã teve poucas oportunidades e foi emprestado ao Betis em agosto deste ano, também da La Liga (Campeonato Espanhol), até o final da temporada 2024/2025.

Recentemente, o atleta ex-Cruzeiro e Athletico-PR desabafou e disse que viveu “momentos difíceis” no Barcelona.

Rivaldo, eleito melhor do mundo em 1999, destacou as qualidades de Vitor Roque e refletiu sobre decisões do clube.

“Se equivocaram ao trazer ele na metade da temporada. Teria que fazer uma boa pré-temporada e isso em dezembro é impossível. Não teve a confiança de Xavi (ex-técnico do Barcelona), jogou pouco. no Betis. Espero que ele vá bem no Betis e possa fazer bons jogos, porque é muito bom e sabe marcar gols. Ele não vivia um bom momento, a situação no Barcelona não era boa e as coisas não deram certo”, disse em entrevista ao jornal Marca.

“Tenho certeza de que no futuro sim (ter qualidade para jogar no Barcelona). Agora está sentido pelo que aconteceu e deve fazer uma boa temporada no Betis”, afirmou.

“É uma mudança, mas Barcelona é o Barcelona (sobre estar chateado com saída). Se fizer uma boa temporada em outra equipe, qualquer jogador gostaria de voltar ao Barça. E se tiver um bom ano voltará com maior confiança e poderá triunfar no Camp Nou”, finalizou.

Vitor Roque no Barcelona

O Barcelona comprou o atacante do Athletico-PR por 40 milhões de euros fixos (213,4 milhões na época), com valores adicionais que podem chegar até 74 milhões de euros (R$ 495 milhões).

Vitor Roque se juntou ao elenco do time em janeiro de 2024, na metade da temporada europeia. Porém, o jogador teve poucos minutos na equipe. Foram 16 partidas pelo time catalão, com dois gols marcados.

Rivaldo no clube catalão

Rivaldo jogou no clube espanhol de 1997 até 2002. Foram 235 jogos disputado, com 130 tentos e 45 assistências distribuídas.

Pelo time, conquistou duas vezes a La Liga (1997/1998 e 1998/1999), uma Taça da Espanha (1997/1998) e uma Uefa Supercup (1997/1998).

A notícia Rivaldo aponta equívoco do Barcelona com Vitor Roque foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque