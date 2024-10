Fifa atualiza ranking de seleções; veja a posição do Brasil (Brasil venceu o Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo)

A Seleção Brasileira segue na 5ª posição do ranking da Fifa, depois da última atualização divulgada pela entidade, nesta quinta-feira (24/10). O Brasil somou 12,35 pontos desde a última publicação, mas não subiu no ranking, que permanece com a Argentina na liderança.

Na última Data Fifa, a Seleção Brasileira conquistou duas importantes vitórias pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Venceu o Chile (2 a 1), fora de casa, e goleou o Peru (4 a 0), no Estádio Mané Garrincha.

Com as vitórias, a equipe do técnico Dorival Júnior pulou para a 4ª posição no torneio, com 16 tentos somados. No ranking da Fifa, a Seleção se manteve na 5ª colocação, com 1784.37 pontos conquistados, e diminuiu a distância para a Inglaterra, a 4ª colocada, com 1807.83 pontos, 9.45 a menos que na última atualização.

Atual campeã do Mundo, da Copa América e na liderança das Eliminatórias, a Argentina continua no topo do ranking, com 1883.5 tentos, mesmo tendo perdido 5.52 pontos em relação à última publicação.

O top 10 teve apenas duas mudanças, mas seguiu com as mesmas seleções. Portugal (1752.68) ultrapassou a Holanda (1748.24) e assumiu a 7ª posição, enquanto a Itália (1729.4) deixou a Colômbia (1724.37) para trás e tomou a 9ª colocação.

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 14 de novembro, quinta-feira, às 18 horas (de Brasília), quando visita a Venezuela, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Estádio Monumental, em Maturín.

Top 10 do ranking da Fifa

1 – Argentina: 1883.5

2 – França: 1859.85

3 – Espanha: 1844.33

4 – Inglaterra: 1807.83

5 – Brasil: 1784.37

6 – Bélgica: 1761.27

7 – Portugal: 1752.68

8 – Holanda: 1748.24

9 – Itália: 1729.4

10 – Colômbia: 1724.37

A notícia Fifa atualiza ranking de seleções; veja a posição do Brasil foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press