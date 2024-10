Casagrande aponta favorito para vencer Bola de Ouro: ‘Arrebentando’ (Walter Casagrande, colunista do UOL e ex-jogador)

O ex-jogador e comentarista Casagrande apontou o atacante Vini Jr., do Real Madrid e Seleção Brasileira, como favorito à ganhar o prêmio da Bola de Ouro, da Revista France Football.

Após grande atuação do camisa 7, que marcou três gols, na vitória do time espanhol sobre o Borussia Dortund por 5 a 2, nessa terça-feira (22/10), no Santiago Bernabeu, na terceira rodada da Champions League, o jornalista destacou a constância do brasileiro e defendeu que ele deve ser eleito o melhor jogador do planeta.

“Sabemos o que ele fez na temporada passada. Vinicius Jr. vem de três temporadas arrebentando e decidindo jogos importantes, principalmente na Champions League e nas finais da mesma”, inicia Casagrande na coluna que tem no UOL.

“A fantástica partida que ele fez contra o Borussia Dortmund na última terça-feira (22) não entra para a disputa da Bola de Ouro para esta temporada, até porque quem tinha que votar já o fez. Mas esse jogo maravilhoso, em que ele fez três gols, sendo um deles um golaço, vale para a próxima temporada”, elogia.

“O Rodri jogou demais também, mas não podemos esquecer que a temporada em que ele decidiu a final da Champions não foi a de 2022/23, e sim a de 2021/22”, opina.

“Outro considerado forte na disputa é o inglês Jude Bellingham, que joga demais também, só que tem no seu time um jogador que aparece nos jogos mais importantes de forma genial, como o Vinicius Jr”, defende.

“Então, eu acho que o grande favorito ao prêmio da Bola de Ouro para a temporada 2023/24 é o brasileiro Vinicius Jr. Pode-se dizer que ele foi muito mal na Copa América, mas o Bellingham também não foi exuberante na Eurocopa, e o Rodri estava bem até romper o ligamento cruzado na final contra a Inglaterra”, finaliza.

Temporada 2023/2024

Vini Jr.

Vini Jr. disputou 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol. Na Copa América 2024, nos EUA, o brasileiro disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Uruguai, e o atacante, suspenso, não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão espanhol, além da Champions League (eleito melhor jogador) e da Supertaça da Espanha.

Rodri

Pelo Manchester City, Rodri disputou 50 partidas, com nove gols e 13 assistências. Além disso, representou a Espanha em seis jogos na Eurocopa, com um tento. No torneio, disputado na Alemanha, a seleção do futebolista superou a Inglaterra na final por 2 a 1.

Na temporada, o volante foi campeão de Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Jude Bellingham

O meio-campista Jude Bellinham participou de 42 jogos pelo Real Madrid. O jogador marcou 23 tentos e distribuiu 13 passes para gol. Na Eurocopa, ele disputou sete partidas, com dois gols e uma assistência.

O camisa 5 do time merengue foi campeão espanhol (eleito melhor jogador), além da Champions League e da Supertaça da Espanha.

Prêmio Bola de Ouro

A Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024 em 28 de outubro. A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja os futebolistas indicados.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

