Vídeo: Riquelme separa briga de torcedores do Boca com policiais (Riquelme é um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors)

Atuações de herói de Juan Román Riquelme foram comuns para torcedores do Boca Juniors no início do século 21. No entanto, a atitude do meio-campista aposentado, que é presidente do clube, foi diferente na noite de quarta-feira (24/10), em duelo com o Gimnasia y Esgrima pela Copa Argentina.

No estádio Colosso del Parque, que pertence ao Newell’s Old Boys, torcedores do Boca Juniors se envolveram em uma confusão e entraram em confronto com a polícia. A briga foi evitada por Riquelme, que desceu da tribuna com a intenção de acalmar os ânimos dos xeneizes.

O ídolo histórico do Boca Juniors, dono de três taças da Copa Libertadores, tentou intermediar o diálogo entre os torcedores e a polícia e evitou um caos ainda maior. Segundo a imprensa argentina, os torcedores derrubaram uma grade de proteção e queriam ir em direção à torcida do Gimnasia. Veja no vídeo abaixo a atuação do ex-meia e atual presidente.

Dentro de campo, os clubes empataram por 1 a 1 no tempo normal, e o duelo foi decidido nos pênaltis. Na marca da cal, o Boca Juniors venceu por 2 a 1 e se garantiu na semifinal da Copa Argentina.

Posicionamento do Newell’s Old Boys

Dono do Colosso del Parque, o Newell’s Old Boys se posicionou sobre as confusões dos torcedores durante o duelo entre Boca Juniors e Gimnasia y Esgrima. O clube argentino garantiu aos seus apoiadores que os danos serão consertados pela organizadora da partida.

“Dados os incidentes ocorridos entre os torcedores do Boca Jrs. e Gimnasia e E. de La Plata, o Newell’s Old Boys Athletic Club deseja trazer tranquilidade aos sócios e torcedores quanto à reparação dos danos registrados no Coloso del Parque, que serão integralmente atendidos pela organização da Copa Argentina após a correspondente verificação, após o jogo, do estado final das arquibancadas e demais espaços”, afirmou o Newell’s.

Ante los incidentes ocurridos entre las hinchadas de Boca Jrs. y Gimnasia y E. de La Plata, el Club Atlético Newell's Old Boys desea llevar tranquilidad a socios y simpatizantes acerca de la reparación de los daños registrados en el Coloso del Parque, que serán íntegramente… — Newell’s Old Boys (@Newells) October 24, 2024

