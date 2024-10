Ex-atacante do Atlético lembra treta entre Gattuso e Seedorf: ‘Pegou pelo pescoço’ (Gattuso e Seedorf jogaram juntos por uma década no Milan)

Ex-atacante do Atlético, Ricardo Oliveira presenciou uma situação inusitada na passagem pelo futebol europeu. O atacante aposentado lembrou da treta entre Gennaro Gattuso e Clarence Seedorf, quando o brasileiro estava no Milan e dividia vestiário com essas lendas do futebol mundial.

Em entrevista ao programa Zona Mista do Hernan, no UOL, Ricardo Oliveira relembrou a discussão entre os atletas, que começou em uma reclamação de Gattuso no intervalo de uma partida. O volante italiano, campeão mundial em 2006, reclamou e agarrou Seedorf pelo pescoço, como destacou o ex-atacante.

“O Seedorf perdendo a bola no primeiro tempo, a gente estava perdendo 1 a 0 para a Fiorentina fora de casa. Quando a gente entra no vestiário, você não faz ideia do que era aquilo. O Gattuso pegou ele pelo pescoço, encostou ele na parede e falou assim: ‘O que que foi? Você está achando que eu sou um idiota? Estou dando a vida dentro do campo. Você não quer jogar?'” Ricardo Oliveira, sobre briga no Milan

O ex-atacante do Milan ainda afirmou que Seedorf, tetracampeão da Liga dos Campeões – tendo conquistado por três clubes diferentes, recorde do torneio europeu -, pediu desculpas aos companheiros e não reagiu à cobrança do campeão mundial. No segundo tempo daquela partida, o Milan virou, e o holandês “arrebentou” com o jogo, segundo Ricardo Oliveira.

Gattuso e Seedorf tiveram um longo convívio no Milan. O italiano chegou em 1999, enquanto o holandês foi contratado em 2002. Ambos deixaram o segundo maior campeão da história da Champions League – dono de sete taças – em 2012.

Já Ricardo Oliveira passou pelo Milan apenas na temporada 2006/07: foram 37 jogos e cinco gols marcados. Aposentado desde 2023, o ex-atacante esteve no Atlético entre 2018 e 2020: 37 gols feitos em 110 partidas.

