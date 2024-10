crédito: No Ataque Internacional

Filho de Maradona é contratado por clube de quinta divisão (Técnico tem 38 anos)

O técnico argentino Diego Maradona Jr., de 38 anos, foi contratado pelo UD Ibarra, da quinta divisão espanhola.

O time disputa a Tercera RFEF Grupo XII, liga dividida em 18 chaves, O clube está na 14ª colocação no torneio, com sete pontos.

UD Ibarra anunciou a contratação do filho do ex-jogador Diego Maradona nesta terça-feira (22/10).

“A UD Ibarra tem prazer em apresentar Diego Armando Maradona Júnior, que vai integrar a equipe técnica do UD Ibarra”, inicia.

“Com passagens com vários clubes como Napoli United, Pompei FC o Montecalcio, o técnico italo-argentino assina com o clube para a temporada 2024/2025”, adiciona.

“Bem-vindo e muito sucesso na sua nova casa, Diego Maradona Jr”, finaliza.

Carreira como treinador

Maradona Jr. foi jogador e atuou em pequenos times do futebol italiano durante toda carreira. O ex-atleta se aposentou em 2020 após deixar o Villa Literno.

O ex-atacante cmeçou a carreira como treinador em 2021, no comando do Napoli United, da Itália. Ele ficou no time até o início de 2023.

Nesse ano, foi para o Pompei, clube da quarta divisão italiana, e trabalhou por cinco meses na equipe.

Em 2024, o filho de Maradona se transferiu para o Montecalcio, da quinta divisão da Itália, e ficou quatro meses no cargo.

A notícia Filho de Maradona é contratado por clube de quinta divisão foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.