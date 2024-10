Goleiro de três Copas do Mundo é vaiado pela própria torcida por defender pênalti de criança (Ex-David James se vira à torcida do Liverpool após defender pênaltis de uma criança )

Em interação com torcedores do Liverpool, o ex-goleiro David James defendeu dois pênaltis cobrados por uma crianças (veja abaixo). Os lances ocorrem no intervalo da vitória por 2 a 1 dos Reds sobre o Chelsea, nesse domingo (20/10), em Anfield, pelo Campeonato Inglês.

Com passagem de 1992 e 1999 pelo Liverpool, James foi convidado a retornar a Anfield para um evento comunitário. No intervalo do jogo, torcedores cobraram pênaltis contra o ex-goleiro que disputou as Copas do Mundo de 2002, 2006 e 2010 pela Seleção Inglesa, além da Eurocopa de 2004.

Na primeira tentativa do jovem, James defendeu o primeiro no lado esquerdo. Na repetição, a criança mandou no meio do gol, e o ex-goleiro de 47 anos ‘salvou’ com a perna.

Os pênaltis foram cobrados em frente à arquibancada Spion Kop – setor mais ‘pulsante’ do estádio do Liverpool. Em clima descontraído, os torcedores reagiram com vaias e risos à atitude de James, que se desculpou com os adeptos e abraçou a criança ao final do evento.

A notícia Goleiro de três Copas do Mundo é vaiado pela própria torcida por defender pênalti de criança foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.