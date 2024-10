Cruzeiro: Romero cita Messi e aponta favorito à Bola de Ouro

crédito: No Ataque Internacional

Lucas Romero não esconde: se dependesse de seu coração, Lionel Messi venceria novamente a Bola de Ouro. “Sou ‘messista’ (risos)”, brincou o volante do Cruzeiro, em entrevista exclusiva ao No Ataque. O argentino, porém, acha que o prêmio deverá ficar com outro jogador da Albiceleste.

Principal nome da Seleção Argentina na conquista da Copa América, em julho, Lautaro Martínez é o favorito na visão de Romero. O centroavante balançou as redes cinco vezes e ganhou a Chuteira de Ouro do torneio. Na final, o camisa 19 marcou o gol da vitória por 1 a 0 diante da Colômbia.

Os números na temporada europeia também foram altos. Lautaro joga na Internazionale, que venceu o Campeonato Italiano 2023/24 com ampla folga. O atacante marcou 27 gols e distribuiu três assistências em 44 jogos nesse período. Ele ainda foi eleito melhor jogador e artilheiro da Serie A.

“Bem… Eu acho que Messi merece. Sou muito ‘messista’ (risos). O Lautaro Martínez também fez um grande trabalho, acho que ele é um dos merecedores. O Vinicius Junior (do Real Madrid) também é um grande concorrente, que tem grandes possibilidades de ganhar a Bola de Ouro. Mas eu sou argentino, sempre vou tirar um pouco mais para lá. Acho que o Lautaro Martínez merece muito” Lucas Romero, capitão do Cruzeiro

A brincadeira com Messi tem um motivo. Pela primeira vez em duas décadas, o meia-atacante de 37 anos não foi indicado indicado ao prêmio. Recordista com oito conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021 e 2023), o camisa 10 vive a reta final da carreira no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Vinicius Junior

Citado por Romero, Vinicius Junior é considerado um dos favoritos à Bola de Ouro pela imprensa europeia. O atacante brasileiro foi o principal nome do Real Madrid, da Espanha, no título da Liga dos Campeões de 2023/24, em junho.

Vini marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia, na decisão da Champions. Ele foi eleito pela Uefa o melhor jogador do torneio. O Real também venceu a Supercopa da Espanha e La Liga na temporada passada.

Cerimônia da Bola de Ouro

A revista France Football entregará a Bola de Ouro no dia 28 de outubro (segunda-feira), a partir das 16h (horário de Brasília) no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. O evento de 2024 foi organizado em parceria com a Uefa.

Indicados à Bola de Ouro

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Internazionale/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Internazionale/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

