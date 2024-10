Neymar se emociona ao anunciar retorno aos gramados: ‘Não volto meia-boca’ (Neymar, atacante do Al-Hilal e Seleção Brasileira )

Neymar está de volta aos gramados! Após um ano longe do futebol, o craque brasileiro anunciou seu retorno. Em vídeo publicado pela agência NR Sports, que cuida exclusivamente da carreira do jogador, o camisa 10 da Seleção Brasileira se emocionou ao contar a boa notícia.

“Lembro (do momento da lesão), eu sinto uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. A coisa que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me machuca. Todas as vezes que eu me machuco eu volto, mas não volto meia-boca”, declarou Neymar.

No vídeo, o jogador compartilhou momentos de dor e sofrimento no decorrer de sua recuperação. Também lembrou momentos que marcaram seu 2023 até a lesão. “Eu nunca imaginei superar Pelé em número de gols pela Seleção. O nascimento da minha filha. Tudo encaminhando para um grande ano e acabou acontecendo isso.”

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“Foram dias de dor, de angústia e muita saudade da bola, superados com a ajuda da família e amigos, sempre presentes dando força ao nosso ‘camisa 10’, e dos fãs em todo mundo que através das redes sociais manifestaram todo apoio a ele. A espera acabou”, diz trecho da legenda que acompanha o vídeo.

Próximos desafios de Neymar

O anúncio ainda destacou os próximos desafios de Neymar: Eliminatórias para a Copa do Mundo, AFC Champions League, Mundial de Clubes da FIFA e Copa do Mundo de 2026. “Acompanharemos Neymar Jr nos desafios que tem pela frente, tanto pelo Al-Hilal como pela Seleção Brasileira. Até onde ele seguir. Vamos juntos.”

A notícia Neymar se emociona ao anunciar retorno aos gramados: ‘Não volto meia-boca’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.