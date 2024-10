crédito: No Ataque Internacional

Bola de Ouro: Rodri comenta concorrência com Vini Jr ao prêmio

Premiação da Bola de Ouro 2024 será em 28 de outubro

O volante espanhol Rodri, astro do Manchester City e da Seleção Espanhola, comentou possibilidade de conquistar o prêmio da Bola de Ouro, da revista France Football, e falou sobre relação com Vini Jr.

O camisa 16 e a estrela brasileira do Real Madrid são apontados por diversos veículos de imprensa como os dois jogadores com maiores chances de ganhar a disputa. Alguns jornais divergem sobre qual deles é o favorito.

“As pessoas dizem que eu vou brigar com Vinicius, que é alguém que eu admiro. Eu acho que ele é um ótimo jogador”, inicia Rodri em entrevista à ESPN (ING).

“Só de estar nessas conversas (para ganhar a Bola de Ouro) eu já me deixa muito orgulhoso do trabalho que fiz”, adiciona.

“Vai depender um pouco do que as pessoas vão valorizar (na hora do voto), o que elas acreditam, e honestamente, tem vários jogador que merecem vencer. Então vamos ver qual será a decisão”, comenta.

“Imagine como é para mim sair na rua e as pessoas me dizerem que vou ganhar a Bola de Ouro e que eu mereço o prêmio. Para mim isso significa que já sou um vencedor. Eu nunca sonhei com isso”, finaliza.

Temporada 2023/2024

Rodri

Pelo Manchester City, Rodri disputou 50 partidas, com nove gols e 13 assistências. Além disso, o atleta representou a Espanha em seis jogos na Eurocopa, com um tento. No torneio, realizado na Alemanha, o país do futebolista superou a Inglaterra na final por 2 a 1.

Na temporada, o volante foi campeão da Premier League, Uefa Supercup, Mundial de Clubes e Euro (eleito melhor jogador).

Vini Jr.

Vini Jr. fez 39 partidas pelo Real Madrid. Ele balançou as redes em 24 oportunidades e deu nove passes para gol. Na Copa América 2024, nos EUA, o brasileiro disputou três jogos, com dois gols marcados. A Seleção foi eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, para o Uruguai e o atacante, suspenso, não esteve em campo.

Em 2023/2024, o camisa 7 do Real Madrid foi campeão da La Liga, Champions League (eleito melhor jogador) e Supertaça da Espanha.

Prêmio

A Bola de Ouro será entregue ao melhor jogador e à melhor jogadora do mundo na temporada 2023/2024 no dia 28 de outubro. A cerimônia começa às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Veja a seguir os futebolistas indicados.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Phil Foden (Manchester City/Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid/Uruguai)

Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suíça)

Artem Dovbyk (Girona/Ucânia)

Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Dani Olmo (RB Leipzig/Espanha)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha)

Martin Odegaard (Arsenal/Noruega)

Mats Hummels (Borussia Dortmund/Alemanha)

Rodri (Manchester City/Espanha)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Vitinha (PSG/Portugal)

Cole Palmer (Chelsea/Inglaterra)

Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Bukayo Saka (Arsenal/Inglaterra)

Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia)

William Saliba (Arsenal/França)

Kylian Mbappé (PSG/França)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Ademola Lookman (Atalanta/Nigéria)

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Alemanha)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha)

