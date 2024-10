Ex-jogador do Atlético é finalista em premiação de melhor sub-21 do mundo

Ex-jogador do Atlético é finalista em premiação de melhor sub-21 do mundo (Savinho foi revelado pelo Atlético em 2020)

Os atacantes brasileiros Savinho, ex-Atlético, e Endrick, ex-Palmeiras, estão entre os finalistas do prêmio Golden Boy, entregue para o melhor jogador sub-21 da Europa no ano. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17/10) pelo jornal italiano Tuttosport.



Cria das categorias de base do Atlético, Savinho, do Manchester City, fez um grande ano com o Girona na última temporada. O ponta de 20 anos teve 11 gols e dez assistências em 41 jogos e foi peça chave na campanha histórica na equipe no Campeonato Espanhol, terminando na terceira posição.

Na Inglaterra, Savinho tem duas assistências em nove jogos. Na última data Fifa, foi titular nas duas partidas da Seleção Brasileira e deu o passe para o primeiro gol na vitória sobre o Chile (2 a 1)

Já Endrick, em pouco menos de três meses no Real Madrid, tem dois gols em nove jogos disputados, sendo titular apenas uma vez. Com a Seleção Brasileira, soma mais três tentos. Ao todo, o atacante de apenas 18 anos tem nove gols e duas assistências, em 31 partidas em 2024, incluindo o desempenho pelo Palmeiras.

O vencedor será anunciado no dia 4 de dezembro, em Turim. Criado pelo jornal Tuttosport, o Golden Boy é entregue desde 2003. Dois brasileiros já venceram o prêmio: o meia Anderson, em 2008, e o atacante Alexandre Pato, em 2009. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, é o atual campeão.

Confira todos os finalistas do Golden Boy:

Lamine Yamal (Barcelona)

Pau Cubarsí (Barcelona)

João Neves (PSG)

Zaire-Emery (PSG)

Desirê Douê (PSG)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Savinho (Manchester City)

Rico Lewis (Manchester City)

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Jorrel Hato (Ajax)

Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund)

Kenan Yildiz (Juventus)

Samuel Mbangula (Juventus)

Cristhian Mosquera (Valencia)

Adam Wharton (Crystal Palace)

Arda Guler (Real Madrid)

Endrick (Real Madrid)

Oscar Gloukh (RB Salzburg)

Samuel Omoridion (Porto)

Wilson Odobert (Tottenham)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Eliesse Ben Seghir (Monaco)

