VAR reduziu erros de arbitragem em 80% em campeonato, diz executivo (Ferramenta é usada na Premier League há cinco anos)

O executivo Howard Webb, chefe na Federação da Professional Game Match Officials Board (PGMOL), órgão responsável pela arbitragem na Inglaterra, afirmou que o VAR reduziu os erros de arbitragem em 80% na Premier League.

A ferramenta foi implementada no torneio há cinco anos e divide opiniões no país.

“Eu acho que não controlamos bem as expectativas com o VAR”, inicia Webb.

“Nós sabíamos que existiriam casos em que (o VAR) iria bem em situações claras. Aquelas que você pensa de primeira ‘Isso está claramente errado’. Somos bons em perceber essas situações”, adiciona.

“Temos um comitê independente e eles analisam cada decisão em toda semana, e de acordo com eles, houve apenas dois erros do VAR nesta temporada. Eram 10 na mesma época na última temporada”, pontua.

“Nós melhoramos ao conseguir essa marca, mas isso pode mudar e não vamos ficar acomodados”, finaliza.

Polêmica com Nottingham Forest

O Nottingham Forest, clube que disputa a Premier League, foi multado, nesta sexta-feira (11/9), em quantia milionária por publicação em que criticava árbitro de vídeo nas redes sociais.

Em um post de abril deste ano no X, antigo Twitter, o perfil oficial do time detonou a atuação do árbitro Stuart Attwell na derrota por 2 a 0 para o Everton, pela 34ª rodada da temporada 2023/2024, no estádio Goodison Park.

“Três decisões extremamente pobres. Três pênaltis não marcados. Isso é simplesmente inaceitável”, iniciou a conta do Forest.

“Antes do jogo nós avisamos a PGMOL que o VAR (Stuart) era um torcedor do Luton (Rival do clube), mas eles não mudaram. Nossa paciência foi testada múltiplas vezes. O Nottingham Forest vai considerar outras opções”, completou.

O clube foi sentenciado pela Football Association (FA) a pagar uma multa de 750 mil libras (cerca de 5,5 milhões de reais na cotação atual).

