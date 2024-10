Al-Hilal estuda volta de Neymar, e CBF analisa possível convocação (Neymar está fora de combate devido a uma lesão no joelho)

O retorno de Neymar está cada vez mais próximo. Há quase um mês em atividade com o restante do grupo do Al-Hilal, o craque brasileiro deve retornar aos gramados na segunda-feira (21/10), contra o Al-Ain, pela Champions da Ásia, segundo informações da ‘ESPN Brasil’. A partida ocorrerá nos Emirados Árabes Unidos.

Apesar da proximidade do retorno, a comissão técnica de Jorge Jesus trata a situação com cautela. No entanto, a expectativa é que o camisa 10 esteja na lista de relacionados para o jogo.

Ao mesmo tempo, a CBF acompanha de perto a situação de Neymar com foco na convocação para a Data Fifa de novembro. O Brasil enfrenta a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, em Salvador. A entidade precisa enviar a pré-lista aos clubes até o dia 27 de outubro, e os 23 nomes definitivos serão divulgados em 1º de novembro.

Dessa maneira, esses prazos são essenciais para que Neymar tenha chances de estar na lista de convocados do técnico Dorival Júnior. É fundamental que ele jogue na próxima segunda-feira, uma vez que é a única partida antes do envio da pré-lista da Seleção Brasileira.

Até a possível apresentação à Seleção Brasileira, Neymar poderá jogar três partidas pelo Al-Hilal: na segunda-feira, contra o Al-Ain; no dia 4 de novembro, contra o Esteghal, do Irã (ambos pela Champions); e diante do Al-Taee, no dia 29 de outubro, pela Copa do Rei Saudita.

Como não está inscrito na Liga Saudita, Neymar só pode atuar na Champions e na Copa do Rei Saudita até o fim de 2024.

Lesão de Neymar completa um ano

A lesão de Neymar completa um ano nesta quinta-feira (17). Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

