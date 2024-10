Seleção Brasileira: CBF atualiza quadro clínico de Gabriel Martinelli (Gabriel Martinelli, atacante da Seleção Brasileira)

A CBF confirmou a lesão de Gabriel Martinelli antes da partida da Seleção Brasileira contra o Peru, nesta terça-feira, em Brasília. O atacante apresentou edema na panturrilha e está fora do segundo jogo do Brasil nesta Data Fifa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

“O atacante Gabriel Martinelli está fora da partida contra o Peru, nesta terça (15). Ele apresenta um edema na panturrilha direita e ainda não está totalmente recuperado. Desta forma, o Departamento Médico decidiu preservá-lo para o jogo em Brasília. Mesmo assim, ele acompanhará a partida do banco de reservas”

Martinelli, do Arsenal, não vem sendo titular da equipe sob o comando do técnico Dorival Júnior. Ele entrou no decorrer da vitória sobre o Chile, por 2 a 1, na última quinta-feira, em Santiago. O jogador revelado pelo Ituano reforçou o ataque no segundo tempo ao substituir o lateral Abner.

A Seleção Brasileira está em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 13 pontos. Já o Peru bateu o Uruguai por 1 a 0 e saiu da última colocação para o nono lugar, com seis pontos.

